México busca alargar su invicto en debut mundialista

La expectativa entre la afición casi siempre es baja, pero hasta la poderosa Alemania ha caído a manos de un México que suele debutar con el pie derecho en Copas del Mundo, pues no pierde su primer partido en el magno evento desde Estados Unidos 1994, cuando sucumbió 1-0 frente a Noruega en el Robert F. Kennedy Stadium de Washington, D.C.

Este martes 22 de noviembre, el Tricolor se estrena en Qatar 2022 midiendo fuerzas ante Polonia en actividad del Grupo C. El equipo dirigido por Gerardo Martino clasificó segundo en la eliminatoria de Concacaf, debajo de la sorpresiva Canadá, pero el estilo de juego no convenció a la siempre fiel y exigente afición mexicana, que tiene muchas dudas, pese a que el equipo nacional ganó en cinco de sus últimos seis estrenos en la gran cita, siendo la excepción Sudáfrica 2010, cuando empató 1-1 en el duelo inaugural, precisamente con el anfitrión.

La principal arma de Polonia es Robert Lewandowski, goleador de talla internacional y delantero del Barcelona, a quien Gabriel Caballero, seleccionado mexicano en Corea-Japón 2002, considera que debe ser bien marcado para evitar que le haga daño a la cabaña defendida por el experimentado Guillermo Ochoa.

“Lewandowski es un gran jugador, pero tienen que ver los que estén alrededor, él solo no puede hacer nada, le tiene que llegar la pelota. La importancia es marcarlo bien, pero si se controla la pelota y el equipo está bien equilibrado al momento de defender, no tendría que haber problema”, comentó el actual entrenador del Mazatlán FC en exclusiva con La Razón.

El Eterno, quien hace 20 años se convirtió en el cuarto naturalizado en representar a la Selección Mexicana en una Copa del Mundo, considera que, por la altura y el estilo de juego de los polacos, este encuentro se presta más para que el también nacionalizado Rogelio Funes Mori sea el delantero titular, tomando en cuenta la falta de ritmo de Raúl Jiménez.

Sorpresa sería avanzar a ese quinto partido que tanto se habla, hacer más de lo que se ha hecho en los otros Mundiales. Fracaso para mí es no intentar, bajar los brazos. Hay que saber cuál es la realidad y ser conscientes, si se intenta y no se puede, ni hablar, así es

Gabriel Caballero

Exfutbolista

“Polonia va a esperar y a salir rápido con los desdobles y va a ser importante también la terminación de jugadas en los ataques de México, que no se pierda la transición para no quedar desequilibrado. Me parece que, con la necesidad para este partido, puede prestarse más para Funes Mori que para Henry (Martín), teniendo en cuenta que hay que pensar en las pelotas paradas y la altura”, subrayó el originario de Rosario.

La buena racha de la Selección Mexicana en sus presentaciones mundialistas inició en Francia 1998 tras vencer 3-1 a Corea del Sur. Croacia (2002), Irán (2006), Camerún (2014) y Alemania (2018) fueron las otras víctimas del Tricolor desde entonces.

El multicampeón con el Pachuca destacó que le tiene confianza a los 26 elegidos por el Tata para representar al Tricolor en suelo qatarí.

“Yo tengo fe y confianza, hay que pensar en la primera fase y avanzar. El juego de Polonia es clave, porque te da las necesidades que puedas tener en los siguientes dos partidos. Tengo confianza

en que la selección va a hacer un buen papel. Yo creo que sí va a avanzar (a octavos de final) con 4 o 6 puntos y va a pasar en segundo lugar. Después ya será otro tema”, agregó.

En Corea-Japón 2002, Caballero Schicker rompió con una racha de 44 años sin que el Tricolor incluyera a algún naturalizado en el máximo certamen futbolístico. El originario de Argentina tiene buenos recuerdos de aquella aventura, recordando que a pesar de algún sector de la prensa no estuvo de acuerdo con su llamado, la afición siempre lo apoyó.

“Para mí fue muy bueno representar a México. Dentro del plantel siempre me trataron bien, como uno más, la afición igual, hasta el día de hoy me sigue recordando por el paso en la selección y siempre me mostraron apoyo. Algunos medios estaban de acuerdo, otros no, y eso es parte de lo que normalmente pasa. Creo que uno tiene que apoyar a la camiseta al margen de los elegidos por el técnico en turno”, indicó el exjugador de 51 años.

En alusión a la ausencia de Santiago Giménez, atacante del Feyenoord, El Eterno considera que el Bebote debe mantener su nivel para consolidarse en Europa y ser pilar del Tricolor de cara a la Copa Mundial del 2026, en el que México será sede junto con Canadá y Estados Unidos.

“Santi tiene un gran futuro, varios Mundiales más por jugar, no tiene que bajar el nivel con el que está y seguir mejorando y consolidándose”, ahondó.

El también exfutbolista del Santos puso a Argentina como uno de los favoritos a coronarse.

“Siempre están los mismos favoritos, Brasil, Argentina, Inglaterra, Alemania, España. Siempre hay sorpresas, confío que una de esas sea México”, concluyó el estratega.