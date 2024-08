Béisbol: ¡Adiós a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas! México cae 11-3 frente a Venezuela

México se despide de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2024 tras una contundente derrota frente a Venezuela. El equipo mexicano, representado por la Liga Pequeña Matamoros de Tamaulipas, cayó 11-3 en el partido decisivo que los dejó fuera del torneo internacional.

La novena tricolor no pudo repetir la hazaña que mostró en el partido anterior, donde logró una remontada épica ante Cuba. A pesar de su valiente esfuerzo, los jugadores no lograron superar a su rival sudamericano en esta ocasión. Venezuela se mostró superior en el campo, asegurando su lugar en la semifinal internacional contra Japón, por el pase al Juego de Campeonato Internacional vs. Asia-Pacífico.

El enfrentamiento, disputado en el icónico Williamsport, Pensilvania, resultó en una clara victoria para los venezolanos, quienes dominaron el juego con una ofensiva implacable y una defensa sólida. México, que había tenido una destacada actuación en el torneo hasta ese momento, no pudo contener el ímpetu de su adversario.

La eliminación de México marca un triste final para su participación en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de este año. El equipo había mantenido viva la esperanza con su espectacular regreso contra Cuba, lo que generó expectativas de un posible avance hacia la final. Sin embargo, el sueño de alcanzar la semifinal desvaneció con esta derrota.

Participación histórica de México

México ha tenido una participación histórica en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, habiendo ganado el torneo en tres ocasiones: en 1957, año de su primera participación, y en 1997 y 1999. Desde entonces, el país no ha logrado recuperar el título, y la eliminación en 2024 significa que el anhelo de romper la sequía de casi tres décadas continuará.

La competencia en Williamsport ha sido un escenario de intensos enfrentamientos y emociones, y la salida de México del torneo es un recordatorio de la dificultad de alcanzar el título. La calidad de los equipos en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas es alta, y el esfuerzo de los jóvenes jugadores mexicanos ha sido notable a lo largo de la competición.

A pesar del resultado final, el desempeño del equipo de Matamoros ha sido digno de reconocimiento. Ahora, el próximo objetivo será preparar a los jóvenes talentos para futuras ediciones del torneo y continuar la tradición de excelencia en el béisbol infantil.