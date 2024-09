México se queda sin metales en el sexto día de los paralímpicos

La delegación mexicana que participa en los Paralímpicos París 2024 vivió una jornada llena de actividad, en donde lamentablemente no se pudieron sumar más medallas, aunque en un par de disciplinas se rozó el podio.

Tal fue el caso del paranadador Ángel Camacho, doble medallista en París 2024, y quien quedó a nada de colgarse un tercer metal, pues fue cuarto lugar en la final de los 200 metros libres S4.

Aunque impuso un nuevo récord de América al cronometrar 2:55.20 minutos, Camacho estuvo a tres centésimas del bronce, el cual se quedó en poder del japonés Takayuki Suzuki, quien registró 2:55.17.

Sobre su cuarta plaza, la cual es merecedora de diploma paralímpico, el deportista mexicano dijo que está contento, a pesar de no ser el resultado esperado.

“Cuarto lugar en unos Juegos Paralímpicos, bajar mi tiempo y hacer récord americano me tienen contento, aunque no fue el resultado que queríamos, por tres centésimas no pudimos colgarnos la medalla de bronce, pero igual estoy contento por haber competido y bajar mi tiempo”, dijo en entrevista con la Conade.

Camacho tiene oportunidad de convertirse en triple medallista de los Juegos Paralímpicos París 2024, pues regresa a la alberca el viernes 6 de septiembre en los 50 metros libres y el sábado 7 en los 50 dorso.

Otro mexicano que quedó cerca de una medalla de bronce fue Eliezer Gabriel Buenaventura, quien terminó cuarto mejor del mundo con un intento de 61.65m en la final de lanzamiento de jabalina F46.

Leticia Ochoa finalizó en la sexta posición de la final de lanzamiento de disco F53 con 10.92m, mientras que María Salas no tuvo ningún lanzamiento bueno, pues al parecer hubo un problema con su amarre, que provocaba que se despegara de la silla y fue penalizada.

Dentro del Stade de France, en el paraatletismo, María Guadalupe Navarro Hernández fue octavo lugar en la final de lanzamiento de jabalina F56, registrando una marca de 17.36m, cerrando su participación en los Juegos Paralímpicos París 2024.

Yessica de La Luz debutó en París 2024 y fue décimo lugar en la final de jabalina F55- F56 con marca de 16.25m, finalizando su andar en los Juego Paralímpicos.

En 50m mariposa S6 de la paranatación, Jesús Gutiérrez avanzó a la final con un tiempo de 34.22s, siendo el séptimo mejor registro. Por su parte, Juan Gutiérrez con 35.36 s no pudo acceder por medallas.

Karina Hernández no logró avanzar a la final de los 50m dorso S5. La mexicana terminó en el puesto 13 de los heats eliminatorios con 50.58 s.

El velocista de silla de ruedas Édgar Cesáreo Navarro Sánchez terminó en el sexto lugar de la final de 200 metros categoría T51 con tiempo de 42.92 segundos, siendo su mejor marca de la temporada.

Gloria Zarza medallista de oro en París 2024 fue a visitar el Arco del Triunfo y se tomó una sesión de fotos para presumir su presea al lado de su entrenador.