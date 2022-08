México quiere organizar sus segundos JO en la historia

La meta está clara. México quiere albergar en el 2036 por segunda vez en su historia (la primera fue en 1968) unos Juegos Olímpicos. Pero antes que otra cosa, María José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), asegura que se tiene que estudiar a fondo qué ciudad del país cumple con las condiciones y requerimientos que solicita el Comité Olímpico Internacional (COI) para ser sede de una competencia de este nivel.

“No tenemos ninguna ciudad contemplada en estos momentos. Tenemos que analizar cuál cumple en estos momentos con las mejores condiciones. Yo te diría que la Ciudad de México cumple con todas, pero tiene un problema de vialidad, entonces tenemos que buscar alternativas. Creo que es un tema de análisis para ver cómo podemos competir y ganar”, aseveró Alcalá Izguerra en exclusiva con La Razón.

En días pasados, representantes del COM tuvieron una charla con el COI, esto luego de que en junio pasado el canciller Marcelo Ebrard propuso que México albergara dentro de 14 años los Juegos Olímpicos, evento del que la capital del país fue anfitriona en 1968. Al respecto, el presidente del COM señaló que, si bien el organismo internacional pide varias cosas, ahora es la competencia la que debe adaptarse a la sede y no al revés.

“Este primer acercamiento fue para que nos dieran toda la información de qué requiere un país para ser sede de unos Juegos Olímpicos. El COI ha hecho cambios radicales en ciertas situaciones que son importantes, tiene que haber solidaridad, respetos humanos, resiliencia económica, buena gobernanza, sostenibilidad. Los JO se tienen que acoplar a la ciudad que quiere ser sede, no la ciudad a los JO”, subrayó.

La sucesora de Carlos Padilla en el COM remarcó que para poder acoger la competencia deportiva más importante del mundo se necesitan hacer estudios geopolíticos y de infraestructura, pues el objetivo es que el país organizador invierta menos.

Tiene que haber un tema de conectividad y digitalización. Gracias a la propuesta del canciller Marcelo Ebrard, Thomas Bach la toma como una gran oportunidad para que México pueda ser guiado con la posibilidad de ser sede

María José Alcalá, Titular del Comité Olímpico Mexicano

“Es un trabajo de mucho tiempo, porque se tienen que hacer estudios geopolíticos, cambio climático, analizar qué ciudades tienen infraestructura deportiva, humana, de urbanismo, todo esto para que el país gaste mucho menos, pero que sea una inversión privada con una alianza del gobierno y sobre todo que después de los Juegos Olímpicos estas instalaciones sean utilizadas al 100 por ciento”, ahondó la exdeportista originaria de la Ciudad de México.

Otro punto que resalta la ganadora del Premio Nacional del Deporte en 1994 es que el COI redujo hasta en 80 por ciento los costos para las ciudades que deseen albergar el evento deportivo.

“Los costos para ser participante bajaron 80 por ciento de los que tenía el COI. Yo creo que es una dinámica que el Comité tuvo que cambiar, entonces estamos tratando de que este proyecto también lleve un plan estratégico para el desarrollo y crecimiento del deporte nacional, porque tiene que ir todo de la mano”, remarcó.

Alcalá indicó que antes de una segunda reunión con el COI tiene en mente reunir a especialistas para estudiar todas las condiciones que pide el organismo para los lugares que quieran ser anfitriones de unos JO.

“Todavía no podría decir cuándo habrá una segunda reunión, porque primero tenemos que revisar todos los requerimientos. Si no lo analizamos, estaríamos en pocas condiciones, tenemos que hacer un grupo de especialistas para ver todos los temas que requiere el COI”, afirmó la titular del COM, quien agregó que el 2024 es la fecha límite para enviarle la carta al organismo.