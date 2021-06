México vuelve a un partido oficial tras 19 meses

La Selección Nacional de México vuelve a tener un partido oficial después de 19 meses, pues aunque reanudó los duelos amistosos desde finales del año pasado en Europa y apenas el fin de semana regresó a un encuentro en Estados Unidos, no había podido disputar uno oficial a causa de la pandemia por el Covid-19.

Durante varios meses se detuvo la actividad en el futbol mundial, pero poco a poco todo ha regresado a la normalidad y ahora el Tricolor chocará contra su similar de Costa Rica en duelo correspondiente a la semifinal del Final Four de la Concacaf.

La última ocasión que México disputó un partido oficial fue el 19 de noviembre de 2019 cuando derrotó a Bermudas por marcador de 2-1 en el mismo campeonato.

Gerardo Martino viajó a Estados Unidos con sus mejores hombres, pero le falta su delantero centro, ya que Raúl Jiménez aún no puede tener actividad de manera formal y con eso se pierde el 30 por ciento de las anotaciones del Tricolor en la era Martino.

Gerardo Martino tiene un saldo favorable con la Selección Mexicana, a pesar de sus derrotas con Argentina y Gales, pero el timonel nacional cuenta con la plena confianza de los directivos y de sus jugadores, aunque la prensa le sigue cuestionando por qué no llama a Javier Chicharito Hernández.

Los actuales delanteros del Tricolor son Henry Martín y Alan Pulido, el atacante de América no pasa por su mejor momento y en los últimos partidos de las Águilas pasó la mayoria del tiempo en la banca a cuasa de una lesión.

Alan Pulido está teniendo un buen torneo en la MLS, pero no como el que vive Chicharito, quien en seis encuentros suma siete dianas y en la actualidad es el máximo referente mexicano en el futbol de Estados Unidos.

Un respiro para Martino es el momento por el que pasan Héctor Herrera e Hirving Lozano, pues en el duelo del fin de semana contra Islandia, el conjunto verde iba perdiendo por la mínima diferencia y con la entrada de HH y Chucky acabó ganando el cotego por pizarra de 2-1.

En conferencia de prensa atendió el capitán Andrés Guardado y el entrenador Gerardo Martino. El futbolista del Betis de España aseguró que no recuerda un verano con tanto futbol como el que se va a vivir este 2021.

“No recuerdo un verano tan lleno de partidos como éste. Es un reto como grupo el mantenerse a tope tanto en cancha como en competencia y alcanzar el objetivo: Ser campeones”, destacó.

El Principito reconoció que se quedó con las ganas de jugar unos Juegos Olímpicos, ya que no fue considerado para representar a México en Tokio 2020.

“Me quedé con esa espinita de jugar unos Juegos Olímpicos. En esta ocasión Jaime Lozano no consideró oportuno incluirme en esa lista. En 4 años ya no podré hacerlo y bueno, siempre me quedará esa espinita”, añadió el mediocampista.

Por otra parte, Gerardo Tata Martino, entrenador del Tricolor, admitió que sus dirigidos tienen la obligación de llegar a la última instancia de cada torneo que disputen.

“México, como grande de Concacaf, tiene ciertas obligaciones independientemente de los jugadores que participen. Tenemos que llegar al último tramo de cada torneo”, aseveró Martino en conferencia de prensa.

Ante el cuestionamiento de si necesita motivar a los seleccionados para afrontar los compromisos de la Nations League, tomando en cuenta que no da un pase a otra competencia, el estratega argentino indicó que la principal motivación debe ser vestir la camiseta Tricolor.

“La motivación suficiente para los jugadores debe de ser ponerse la camiseta de México”, sentenció, al tiempo que comentó que Jesús Tecatito Corona “comenzó a entrenar esta semana, todavía evaluaremos si puede jugar mañana o el partido del fin de semana”.

Por último, el Tata informó que de último momento se sumaron a la concentración de la Selección Mexicana Diego Lainez y Sebastián Córdova, quienes reemplazan a Erick Gutiérrez y Jonathan dos Santos, respectivamente.

Gutiérrez padece una molestia en el tobillo derecho, mientras que Dos Santos tiene una lesión muscular en la zona de la pantorrilla izquierda.