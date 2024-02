Miguel Herrera tiene su peor etapa como DT en dos décadas

Miguel Piojo Herrera no pasa por un buen momento con los Xolos de Tijuana, pues en nueve partidos (en el actual Clausura 2024) no sabe lo que es la victoria y tiene a los fronterizos en el fondo de la general con cuatro puntos, sólo por arriba del Puebla (con la misma cantidad de unidades, pero menos goles) y Juárez, que ya cambió de técnico y desde que decidieron comprar la franquicia de Primera División no tienen un accionar rescatable en el máximo circuito.

Los pobres números de Herrera no son solamente de este torneo, pues el pasado tampoco logró meter a los Xolos a la Liguilla y sabe que su futuro en el banquillo podría ser corto si se mantiene.

“Hay veces que tienes buenos torneos y hay veces que no, el equipo juega con mi idea, si el equipo no tuviera una idea clara entonces si diría que no están conectados conmigo, pero el equipo trabaja, los muchachos están comprometidos”, dijo el exdenfensor al término del partido contra el Toluca, que perdieron por marcador de 2-0.

La única ocasión que Miguel Herrera tuvo números pobres a lo largo de su trayectoria fue cuando dirigía a los Tiburones Rojos del Veracruz en 2008, pues de 15 partidos dirigidos perdió seis, ganó cuatro y empató cinco.

En estos momentos vive su segunda etapa al frente de los de Tijuana, pero no se parece en nada a la primera, ya que fue tan buena su participación al frente de los canes que gracias a ello regresó al América y volvió a ser sondeado por la Selección Mexicana y ser un entrenador con los reflectores, pero no ha logrado levantar desde que salió de Tigres.

Desde el Clausura 2023 que se hizo cargo de Tijuana, Herrera ha dirigido 38 partidos, pero sus estadísticas no le favorecen en nada, ya que acumula 21 derrotas, ocho victorias y nueve empates, por lo que su continuidad es una duda.

“Yo seguiré entregándome, el trabajo día con día se hace, espero que nos pueda tocar un poco más de suerte, esta semana se nos lesionó Efra (Álvarez) en el interescuadras y Tití (Lucas Rodríguez), son jugadores que vienen haciendo las cosas bien y en las oportunidades que tenemos no estamos siendo certeros, no concretamos”, añadió el timonel azteca.

Miguel Herrera es uno de los pocos entrenadores mexicanos que están en los banquillos del Clausura 2024, pues la mayoría de los equipos cuenta con timoneles extranjeros, pero solamente Xolos con el mencionado Piojo, Santos que acaba de contratar a Nacho Ambriz y Necaxa con Eduardo Fentanes confían con los surgidos en el país.