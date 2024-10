Miguel Herrera revela detalles de cómo fue que Carlos Vela lo bateó antes del Mundial de Brasil 2014

La Selección Mexicana de Futbol no contó con Carlos Vela en el Mundial de Brasil 2014, evento en el que los entonces dirigidos por Miguel Herrera sufrieron una agónica eliminación a manos de Holanda en octavos de final.

Una década después, el 'Piojo' reveló que se acercó al Bombardero para convencerlo de que acudiera con el Tricolor a la Copa del Mundo en tierras sudamericanas. Sin embargo, el delantero lo bateó y México se quedó sin uno de sus grandes atacantes para la cita mundialista.

"La selección de Vela fue un poco rara porque yo lo quería convencer antes del Mundial. Fui a España a tratar de convencerlo y la verdad que no, me bateó. Me dijo 'La verdad no estoy metido, no estoy concentrado. Tú me vas a llevar y yo tendré que ir, pero no estoy metido, no voy a entrenar bien y no voy a funcionar'", comentó en Fox Sports Miguel Herrera acerca de aquella plática que tuvo con Carlos Vela.

El 'Piojo' contó que tras la Copa del Mundo de Brasil 2014, Giovani dos Santos se le acercó para hacerle saber que el entonces ariete de la Real Sociedad quería hablar con él.

"Después del Mundial me dice Gio "Carlos quiere platicar contigo". Le dije que me marcara. Hablamos y me dijo que se había quedado con muchas ganas de estar con nosotros en Selección y me dijo que tenía ganas de regresar", indicó Miguel Herrera.

Delanteros de México en el Mundial de Brasil 2014

Javier 'Chicharito' Hernández: 1 gol

​Oribe Peralta: 1 gol

Giovani dos Santos: 1 gol

​Raúl Jiménez

​Alan Pulido

Carlos Vela reapareció con dos goles contra Holanda

Carlos Vela regresó a una convocatoria de Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre de aquel 2014. Y lo hizo en plan grande, pues hizo dos de los tres goles con los que el conjunto azteca superó 3-2 a Holanda en un amistoso celebrado en suelo neerlandés.

El campeón mundial Sub 17 en Perú 2005 siguió en el Tricolor y en el 2015 formó parte del plantel que jugó y se coronó en la Copa Oro, torneo tras el cual el 'Piojo' Herrera dejó el banquillo.

Pese a la salida de Miguel Herrera, Carlos Vela se mantuvo en la Selección Mexicana los años siguientes y en Rusia 2018 disputó su segunda Copa del Mundo, luego de que ocho años atrás había acudido a la que se realizó en Sudáfrica.

Sin embargo, el Bombardero no ha vuelto a jugar con México desde aquel Mundial de Rusia y en múltiples ocasiones ha señalado que su ciclo con el Tricolor ya concluyó.

EVG