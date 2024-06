Miguel Herrera revela el increíble ultimátum que le puso a Marco Fabián antes del Mundial de Brasil 2014

Miguel Herrera, quien recién se integró al panel de analistas de Fox Sports, reveló el ultimátum que le puso a Marco Fabián cuando estaba al frente de la Selección Mexicana de futbol, concretamente previo a que se llevara a cabo el Mundial de Brasil 2014.

El Piojo recordó que en una ocasión le advirtió al canterano de las Chivas que si veía una foto de él con una cerveza en algún medio ya se reportara a la concentración del Tricolor.

"Marco, voy a hablar muy seriamente contigo. Si yo veo una foto en cualquier red social, en tu casa, en el cine, en un restaurante y tú estás sentado y hay una cerveza o un "chupe" enfrente de ti, ya no vengas, no te voy a dejar seguir. Si te quieres "pichar" unos "drinks" enciérrate en tu casa, deja el teléfono a dos kilómetros de ahí, que no haya nadie que pueda tomar una foto y enciérrate", recordó Miguel Herrera.

¡EL UTLIMATUM QUE HERRERA LE PUSO A MARCO FABIÁN! 😱@MiguelHerreraDT platica de la vez que habló con Marco Fabián y le dijo que se fuera por el buen camino. #LUP pic.twitter.com/VgwRoBmgDI — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 14, 2024

"Y la verdad que lo hizo bastante bien", agregó el Piojo para dejar en claro que Marco Fabián entendió el ultimátum, pues ese fin de semana el campeón olímpico en Londres 2012 se cuidó.

Miguel Herrera tomó en cuenta el buen comportamiento de Marco Fabián en aquella ocasión y lo incluyó en la lista definitiva de 23 jugadores que asistieron con la Selección Mexicana a Brasil 2014, en el que el originario de Guadalajara jugó 40 minutos, todos en la fase de grupos.

Marco Fabián había desobedecido antes al 'Piojo' Herrera

En la misma emisión de 'La Última Palabra', Miguel Herrera recordó que meses antes de que asumiera la dirección técnica de la Selección Mexicana le aconsejó a Marco Fabián que dejara de lado la fiesta, pero al día siguiente salió una foto del entonces chiva en un bar.

"Les ganamos (a Chivas) y yo me lo encuentro en el partido, él estaba convocado (a la Selección mexicana) estaba con el 'Chepo' (de la Torre) y le dije 'Cuídate, Fabián, encamínate bien, no seas tonto, eres un jugador con muchas condiciones, no dejes ir tu momento'. Haz de cuenta que le entró por un lado... Al día siguiente sube una foto en un bar", narró el exestratega de los Xolos de Tijuana.

El torneo previo a la Copa del Mundo de Brasil, el Clausura 2014, Marco Fabián lo jugó con el Cruz Azul, pero al año siguiente volvió al Guadalajara para tener una segunda etapa con el Rebaño Sagrado.

¿En qué equipo juega Marco Fabián?

Después de su salida de las filas del Mazatlán en el 2023, Marco Fabián se marchó al Empire Strykers, uno de los equipos que conforman la Major Arena Soccer League de futbol rápido.

Pero en septiembre del año pasado, el mediocampista ofensivo se unió a las filas del Ranger's F.C. Andorra de la primera división del balompié de Andorra.

Marco Fabián disputó su último partido con la Selección Mexicana el 10 de septiembre del 2019 en el 4-0 sufrido a manos de Argentina en un amistoso celebrado en el Alamodome de San Antonio, Texas.

EVG