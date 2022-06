MLS: Crack mexicano denuncia que sufrió asalto y no puede regresar a Estados Unidos

El futbolista mexicano Javier "Chofis" López denunció en sus redes sociales que fue víctima de robo en Guadalajara, Jalisco, motivo por el que no ha podido regresar a Estados Unidos, donde milita con el San Jose Eaarthquakes de la MLS.

La "Chofis" reveló en sus historias de Instagram que entre sus pertenencias le quitaron su visa y su pasaporte, razón por la cual no ha podido volver a la Unión Americana.

"Hola a todos, gusto en saludarlos. Quisiera comunicarles que no he podido jugar, ni mucho menos estar con mi equipo, ya que vine a Guadalajara unos días y sufrí un asalto, me robaron todas mis pertenencias incluyendo mi visa y pasaporte, por lo cual no me he podido regresar”, señaló el canterano de Chivas.

Foto: Captura de pantalla

En la misma publicación, "Chofis" López agregó que ya se encuentra en el proceso para remediar este problema lo más pronto posible y así poderse reportar con el San Jose Earthquakes, donde juega desde el 2021.

"Ya estoy en el proceso para poder tramitar todo lo más rápido posible, es por eso que les mando este mensaje, gracias", añadió el originario de Torreón, Coahuila, quien se encontraba en México por el parón de la MLS a causa de la Fecha FIFA.

La trayectoria de "Chofis" López en la MLS

Javier Eduardo López dejó las filas de Chivas a finales del 2020, después de siete años en las filas del Rebaño Sagrado, para marcharse a la MLS con el San Jose Earthquakes.

Con la escuadra de California, López registra hasta el momento 13 goles, tres asistencias, nueve amonestaciones y 2,544 minutos en 37 compromisos.

De todas las anotaciones que ha marcado, solamente una la logró en lo que va de la temporada de este año, misma que consiguió en el empate 1-1 entre el Earthquakes y el Kansas City, el pasado 22 de mayo.

EVG