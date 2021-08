Mónica Rodríguez da a México el oro 100 en Paralímpicos

La delegación mexicana que compite en los Juegos Paralímpicos de Tokio escribió un capítulo histórico al cosechar la medalla 100 de oro en 13 participaciones.

El centenar de preseas áureas llegó luego del primer lugar conseguido por Mónica Rodríguez en los 1,500 metros, con tiempo y récord del mundo (4:37.39).

De esta manera, México logró su tercer metal dorado en la competencia que se realiza en la capital de Japón, luego de los que sumaron Amalia Pérez (powerlifting) y Jesús Hernández (natación).

El último mes fue bastante complicado, no pensé que iba a poder llegar aquí por situaciones de Covid-19, y de pronto se logra esta medalla Lenia Ruvalcaba

Judoca

Ésa no fue la única medalla para el país en el sexto día de actividades, pues Gloria Zarza obtuvo la plata en lanzamiento de bala al registrar una distancia de 8.06 metros, siendo solamente superada por la chilena Francisca Mardones Sepúlveda, con 8.33 metros.

Por su parte, la judoca Lenia Ruvalcaba y el nadador Diego López cosecharon el bronce en sus respectivos desafíos.

Ruvalcaba Álvarez superó a la turca Raziye Ulucam en la final de 70 kg para subirse al podio por tercera vez en cuatro asistencias a la cita paralímpica, luego de que en Beijing 2008 conquistó la plata y en Río 2016 se llevó el oro.

Empezó como un sueño, practico la natación desde los 4 años, y hoy lo estoy concretando con una presea que significa mucho para mí Diego López

Nadador

“Me voy con un bronce, desafortunadamente no fue el oro que yo quería, pero con todo mi corazón está aquí este resultado y estoy contenta porque no me voy con las manos vacías”, comentó la experimentada judoca tapatía a la Conade.

Su caída por ippon en cuartos de final a manos de la georgiana Ena Kaldani mandó a la originaria de Guadalajara, Jalisco, a la final B de repechaje, instancia en la que superó por la misma vía a la griega Theodora Paschalidou, lo que le dio la oportunidad de pelear por el bronce.

La presea áurea en esta competencia se la adjudicó la brasileña Alana Maldonado, mientras que Kladani obtuvo la plata y el segundo bronce quedó en manos de la japonesa Kazusa Ogawa.

La atleta de 35 años le dedicó su metal obtenido en el país asiático a su primer entrenador Agustín Cruz, quien fue el que la incursionó en el judo y perdió la vida en el transcurso de este año.

. Gráfico: La Razón de México

“Este año se adelantó mi primer entrenador de judo y se la dedico a él y a toda su familia con todo mi corazón”, agregó.

Por su parte, Diego López registró un tiempo de 45 segundos y 66 centésimas en la final de 50 m dorso S3 de natación, con lo que finalizó tercero, justo arriba del también mexicano Jesús Hernández, quien tuvo un tiempo de 45.75.

“Me siento muy contento y muy agradecido con toda la gente que nos estuvo apoyando antes de este evento, con todos los que estuvieron involucrados para tener este logro”, declaró el tritón originario de Veracruz a la Conade.

López comenzó su trayectoria en la paranatación después de que vio la edición de Londres 2012 en la televisión y se inspiró en figuras como Doramitzi González.