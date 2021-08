MONTERREY: César Montes habla fuerte de por qué no va a Europa

Uno de los jugadores mexicanos con más futuro es el defensa central del Monterrey, César Montes, quien interesa a varios equipos del viejo continente, pero por una u otra razón no se ha podido ir.

César Montes está consciente de que lo siguen algunos equipos grandes de Europa, pero declaró que la idea no es irse solamente por jugar allá, ya que en México hay equipos más grandes que muchos del viejo continente.

"¿A poco (Rayados) no es mejor que algún otro (equipo) de Europa? Yo no me voy a cualquiera porque amo este club. No es por menospreciar a nadie, tenemos mucha calidad. En México hay algunos equipos más grandes", destacó Montes.

César Montes mantiene la ilusión de ir a Europa

Por otra parte, aseguró que no se queda en México por las comodidades, sino que hay varias circunstancias que limitan su llegada a Europa, pero que eso no le quita la ilusión de alguna vez jugar en el viejo continente.

"Hay muchas cosas que no dependen de uno, son diferentes circunstancias, me preparo en lo personal para cumplir mi objetivo que es estar ahí, estaría encantado de dar ese salto. En la liga hay un nivel bastante alto y tenemos comodidades, pero en lo personal eso no influye en la decisión de quedarme o salir", añadió en entrevista con Record.