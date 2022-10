Liga MX

Monterrey vs Pachuca | VIDEO: ¡Lamentable! Avientan a Rafa Márquez Lugo un vaso con cerveza; su reacción no tuvo precedentes La eliminación de Monterrey del Apertura 2022 de la Liga MX no fue bien manejada por la afición Rayada, pues aventaron un vaso con cerveza a Rafa Márquez Lugo