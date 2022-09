Faltan poco menos de dos meses para que el Mundial Qatar 2022 comience y en la previa de la justa recorre un video en redes sociales en el que Jared Borgetti recuerda su gol con México ante Italia en la Copa de 2002 en la edición Corea y Japón.

Aquel duelo era el último de la fase de grupo de la Copa del Mundo 2002 y la anotación de Jared es hasta el día de hoy una de las mejores que el Tri ha hecho en este torneo por el rival y la forma en la que el goleador definió un remate casi imposible de realizar.

En charla con Germán Castelo, el exjugador de Santos Laguna recordó aquel gol en el que supera a Paolo Maldini, legendario defensor italiano del AC Milan, tras un pase de Cuauhtémoc Blanco, pero la jugada no fue sencilla, tanto que el mismo jugador reconoce que se quedó sin opción de rematar.

"La jugada del gol no es una acción de gol que se entrene. (Sobre el pase de Cuauhtémoc) Al lugar donde se lo pedí con mi movimiento, que después me di cuenta que me moví mal, yo estoy en el primer poste rematando sé cómo tengo que atacar la bola", comenzó contado Jared.

"Cuando veo que Cuauhtémoc tiene el balón en los pies, que Cuauhtémoc tenía la facilidad para ponerte el pase donde tú se lo pidieras, me manda el pase y dentro de mi ubicación me doy cuenta que voy a quedar fuera de la línea de remate directo. El centro viene y yo pico, pero la portería me queda acá (atrás) y en ese momento que estoy pensando, cuando quedo fuera de la línea de remate, me pasa por la mente: 'no puedes rematar'", prosigue la anécdota.

Se cumplen 20 años de GOLAZO de Jared Borgetti ante Italia en el mundial de Corea-Japón 2002.



El tri empató ante el cuadro transalpino.



pic.twitter.com/hKkooNjk7M — Pambol Azteca 🇲🇽⚽️🥊 (@Pambol_Azteca) June 13, 2022

Algo que siempre distinguió a Borgetti fue su gran capacidad en el remate aéreo, situación que le permitió salir adelante en la jugada que fue el 1-0 parcial al minuto 34, pero el duelo lo empató Alessandro Del Piero cerca del final, al 85'.

"Pero por mi facilidad de juego aéreo puedo intentar otras cosas, cuando viene pienso: 'que tal que remato para el otro lado, buscando el segundo poste'. Y sí, tal cual, le doy para le otro lado y no veo el balón, veo cuando pega en la red y digo: 'madres, fue gol'", finaliza Jared Borgetti.

