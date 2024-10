Nadie me regala nada: Memo Ochoa

Guillermo Ochoa, uno de los referentes más importantes del futbol mexicano, tiene un objetivo claro y es estar presente en su sexta Copa del Mundo. El portero, a sus 39 años, no oculta su deseo de formar parte del equipo que representará a México en el Mundial del 2026 y está dispuesto a trabajar arduamente para lograrlo, sin depender de su trayectoria o jerarquía en el equipo.

En diversas entrevistas, incluido su reciente diálogo con zerozero de Portugal, Memo Ochoa manifestó que es consciente de que muchos hablan del cambio generacional en la Selección Mexicana. Sin embargo, asegura que este hecho no es motivo para renunciar a su sueño y que “nadie me regala nada”.

A pesar de las oportunidades que se están dando a los jóvenes, Guillermo Ochoa está seguro de que su trabajo en el campo de juego lo mantendrá en la mira de los entrenadores.

“Siempre estuve disponible y preparado para la selección. Dejé de estar por una lesión, que me dejó un par de meses de baja. Luego, este verano, el motivo de no estar en la Copa América fue de común acuerdo con el técnico, Jaime Lozano. Necesitaba y quería dar minutos a los jugadores más jóvenes, coger experiencia, afrontar el futuro con una plantilla más amplia”, comentó el arquero, en referencia a su ausencia en torneos recientes.

A pesar de su pausa en la selección, Memo Ochoa sigue enfocado en su regreso, ahora bajo la dirección de Javier Aguirre, quien ha retomado el mando del Tri por tercera ocasión. Ochoa confía en que su experiencia y competitividad lo mantendrán como una opción viable en el proceso hacia el Mundial.

El portero Guillermo Ochoa actualmente juega en el AVS de la Primeira Liga de Portugal. Elegir este club fue una decisión estratégica para el portero, ya que considera que la liga portuguesa le permitirá mantenerse en un nivel alto de competencia. Además, no descarta que esta exposición en Europa aumente sus posibilidades de seguir siendo convocado por Javier Aguirre.

“Hasta ahora nadie ha conseguido ir a seis Mundiales y, si fuera sencillo, ya habríamos hecho que algunos jugadores llegaran a esa meta. Es un desafío que me propuse y que asumí. Estoy activo, trabajando y en una liga competitiva, lo que me mantiene en buena forma y me ayudará. Antes de elegir Portugal tenía opciones en otros lados, donde podía tener más comodidad y menos presión mediática y deportiva, pero que no ayudarían en la lucha por estar en el equipo”, declaró Guillermo Ochoa.

El portero mexicano también subrayó la importancia del Mundial 2026, no solamente por el hecho de que sería su sexto Mundial, sino porque México será uno de los países anfitriones, junto con Estados Unidos y Canadá. Para Ochoa, este hecho añade un valor extra a su presencia en la selección, ya que considera que será una oportunidad única para mostrar el futbol mexicano ante el mundo.

Guillermo Ochoa se enfrenta a un reto sin precedentes, pues desea convertirse en el primer futbolista en la historia en disputar seis Copas del Mundo. Su ambición lo ha mantenido trabajando al más alto nivel, y aunque la competencia con los jóvenes arqueros es feroz, Ochoa no planea ceder terreno.

El portero ha demostrado ser una pieza clave en las últimas tres ediciones del torneo más importante del futbol. Su experiencia, reflejos y liderazgo lo han colocado como uno de los porteros más confiables para México. Ahora, con el objetivo de llegar al Mundial 2026, el arquero sabe que debe seguir demostrando su nivel en cada partido con el AVS, pues solamente su desempeño en el campo será su carta de presentación.