NBA: Joel Embiid, de ver videos en YouTube para saber jugar basquetbol a ser el MVP

Joel Embiid, pívot de los Philadelphia 76ers, fue galardonado como MVP de la temporada de la NBA por delante de Nikola Jokic, de los Denver Nuggets y de Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks. El jugador de origen camerunés es el mayor anotador de este año con un promedio de 33.1 puntos por partido.

Al ser su primer premio como mejor jugador, el basquetbolista se mostró conmovido, incrédulo y agradecido, pues a los 16 años recibió una oferta de la escuela secundaria en Florida, sólo tres meses después de haber empezado a jugar baloncesto, por lo que tuvo que recurrir a YouTube para estar al ritmo de sus compañeros.

Joel Embiid no mostraba grandes cualidades

Joel cuenta que en su primer día de práctica en Estados Unidos, su entrenador lo echó del gimnasio por no mostrar grandes habilidades, por lo que estuvo a punto de tirar la toalla; sin embargo, las burlas le dieron el empuje para trabajar extra. El nuevo MVP refiere que sí mejoró pero le costaba mucho lanzar y el método tradicional no le ayudaba, hasta que encontró un tutorial en la plataforma de videos.

Las palabras mágicas fueron: “Gente blanca disparando desde tres puntos”. Sé que es un estereotipo, pero ¿alguna vez has visto a un tipo blanco normal de 30 años disparar un triple? Ese codo está escondido, tío. Las rodillas están dobladas. El seguimiento es perfecto. Siempre. Esos son los chicos de los que aprendí en YouTube. Solo personas al azar disparando a tres con una forma perfecta.” Reveló su secreto Embiid.

Joel Embiid MVP de la NBA

Desde que recibió el nombramiento, Embiid se mostró incrédulo pero sabía el trabajo que le había costado llegar hasta ese punto, su frase está en confiar en el proceso.

"No sé por dónde empezar, tomó mucho trabajo, pasé por muchas cosas, y no hablo sólo de baloncesto, sino de vida, por mi historia, de dónde vengo, lo que me costó llegar aquí. Es fantástico", dirigió a TNT.

El jugador de los 76ers agradeció a sus compañeros, a su familia y se dijo listo para continuar la siguiente serie contra los Celtics, mientras dejó un mensaje especial a la afición.

"Quiero que la gente se acuerde de que todo es posible. Empecé a jugar con 16 años y es complicado. Tomó mucho trabajo y mucha suerte. Todo es posible, hay que tener fe".

Joel Embiid, pívot de los 76ers de Filadelfia, celebra después de un tiro de tres puntos. Foto: AP

