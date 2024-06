NBA | LeBron James se quedaría en los Lakers para hacer historia y jugar con su hijo Bronny

LeBron James no utilizará su opción para rescindir su contrato de 51,4 millones de dólares para la próxima temporada de la NBA y en su lugar buscará un nuevo acuerdo con los Lakers de Los Ángeles, indicó el sábado una persona que tiene conocimiento de la decisión.

Los términos del nuevo acuerdo podría ser finalizados rápidamente, aseguró la persona que habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que ni James, ni los Lakers revelaron la decisión públicamente. ESPN, The Athletic y Los Angeles Times reportaron primero la decisión el sábado.

Este es uno de los movimientos que tomarán efecto cuando inicie el periodo de agencia libre de la NBA, que formalmente inicia este domingo a las 6pm. ET, aunque ya se han acordado 1,200 millones de dólares en contratos debido a que los equipos tienen permitido hablar con sus propios jugadores sobre nuevos tratos a partir de que terminan las Finales de la NBA.

LeBron James y su hijo Bronny en la entrega de un premio universitario. Foto: AP / Jay LaPrete

Entre los jugadores que llegaron a acuerdos que no pueden finalizados antes de que inicie el nuevo año de la NBA el 6 de julio están: Scottie Barnes e Immanuel Quickley de Toronto, Ba, Adebayo de Miami, Pascal Siakam de Indiana y OG Anunoby de Nueva York.

Se esperaba que LeBron James se convierta técnicamente en agente libre, aunque lo más adelantado era que renovara con los Lakers.

El equipo angelino seleccionado a Bronny James, el hijo mayor de LeBron, en la segunda ronda del draft y con lo que quedaron en posición de convertirse en el primer duo de padre e hijo que juegan en la NBA.

Con un nuevo contrato es posible que LeBron James firme un acuerdo más bajo para darle más flexibilidad financiera a los Lakers.

LeBron James ha ganado cuatro títulos de la NBA y está a 20 millones de dólares de convertirse en el primer jugador en la historia de la liga que supera los 500 millones en ganancias en la cancha. Con sus negocios e inversiones, su patrimonio neto excede los 1.000 millones de dólares.

LeBron cumple 40 años en diciembre e igualará a Vince Carter en número de campañas disputadas en la historia; la temporada 2024-25 será su 22ma en la liga.

Bronny James podría jugar en la NBA y juntarse con LeBron James Foto: AP

aar