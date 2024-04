Negro Casas sabe que su objetivo es el Dr. Wagner

Este fin de semana inicia la aventura de las Triplemanías de la Triple A y la primera sede es Monterrey, un estado que se ha caracterizado por arropar a todos los luchadores y más si están en una función de la Tres Veces Estelar.

Uno de los consentidos del público es, sin duda, Negro Casas, quien llega a dicho evento como una leyenda, pero tiene muy claro que para seguir con el cariño de la gente es importante enfrentar a luchadores de renombre y este fin de semana se mide a Dr. Wagner Jr.

“Creo que Dr. Wagner se debe de cuidar más de lo acostumbrado, pues es mi próximo objetivo y conozco muy bien su manera de luchar, pues no es la primera vez que nos enfrentamos, pero él también conoce mi calidad y experiencia y el sábado en Triplemanía Regia estoy seguro que la gente va a salir muy contenta”, dijo el 4:40.

El reconocido luchador mexicano es el protagonista de las recientes funciones de AAA en las que se muestra emocionalmente contento y agradecido por la oportunidad de enfrentarse en la Triplemanía a un rival de la calidad como lo es el Galeno del Mal.

Con 64 años de edad, Negro Casas expresó su gratitud a Dios por permitirle seguir en el ring y vivir esta experiencia única en su exitosa carrera luchística.

La emoción de enfrentarse a un rival de renombre como él resalta su admiración y agradecimiento por la suerte y el privilegio que le brinda este enfrentamiento en la Sultana del Norte.

El mayor de los hermanos Casas sabe que su trayectoria ha hecho que la gente siempre le exija más a su familia y, por lo mismo, tiene un sueño por cumplir y espera que se le cumpla y él pueda seguir luchando y con el cariño de la gente.

“Quiero cumplir el sueño de subir a un ring con mis nietos, no sé si Dios me lo permita o no. Me gustaría entrenarlos, enseñarles todo lo que sé, y mis nietas también, porque tengo algunas que son hasta de quinta generación de lucha libre y son descendencia de luchadores como El Rebelde, Mano Negra, Alicia, mi yerno en paz descanse, Ramses y ahora mis nietos, hijos de Psycho Clown que son de los Alvarado. Mis nietas quieren luchar, quieren ser como su abuela Dalys”.

El luchador mexicano también habló del proyecto de AAA este año, pues quiere regresar a luchadores que en su momento fueron muy reconocidos en la empresa y forjaron una leyenda en la misma, por lo que les mandó un mensaje para que no desaprovechen la oportunidad.

“Es muy importante que entiendan que se les está dando otra oportunidad y la deben de aprovechar. Son personajes históricos de la empresa y así lo tienen que ver, pues si AAA quiere que regresen es por algo y ellos con la experiencia y capacidad que les caracteriza pueden hacer que su historia sea más grande”, añadió.

Este sábado en punto de las 20:45 horas se llevará a cabo Triplemanía XXXII en Monterrey y se transmitirá completamente en vivo y en exclusiva por las pantallas de Max y Space.

La casa del equipo de beisbol, los Sultanes de Monterrey, se transformará en una de las arenas más grandes de México, en donde cerca de 21 mil espectadores podrán ser testigos de una lluvia de estrellas de la lucha libre mexicana e internacional.