NFL: ¡Escándalo! Estrella de los Rams es arrestada por posesión de arma

El cornerback titular de los Rams de Los Ángeles Derion Kendrick fue arrestado la madrugada del lunes con el delito grave de portar un arma oculta. El jugador de segundo año en la NFL, procedente de Georgia, participó en 68 jugadas en contra de los Cardinals y realizó dos tackleadas.

Los registros de reclusos de la cárcel del condado de Los Ángeles indican que Kendrick fue arrestado después de una parada de tráfico en Hollywood, varias horas después de la victoria de los Rams 26-9 sobre Arizona en SoFi Stadium.

El portal TMZ reportó que los oficiales encontraron un arma y mariguana en el auto de Kendrick. El coach de los Rams, Sean McVay, dijo el lunes al mediodía que el equipo y la NFL estaban al tanto del arresto del jugador.

Kendrick fue fichado a las 2:14 a.m. y no había registro de su liberación al mediodía. McVay se negó a decir si Kendrick seguía en la cárcel. “Estamos recogiendo la información”, dijo McVay. “Hasta que no tenga toda la información, es difícil para mí responder preguntas adicionales con respecto a su condición, o temas específicos”.

Kendrick ha sido titular en todos los partidos de Los Ángeles esta temporada, asumiendo un rol primordial en la defensiva de los Rams después de la salida de Jalen Ramsey y la mayoría de los jugadores de la secundaria del equipo en la temporada baja.

Con 23 años, Kendrick, una selección de sexta ronda de 2022, inició su carrera colegial en Clemson. Ganó los campeonatos nacionales tanto con los Tigres como con los Bulldogs.

Derion Kendrick, jugador de los Rams de Los Ángeles, fue arrestado la madrugada del lunes 16 de octubre de 2023 por el delito grave de llevar un arma oculta Foto: AP

Kupp anota en triunfo de Rams sobre Cardinals

Cooper Kupp atrapó siete pases para un total de 148 yardas y su primer touchdown de la temporada, y Kyren Williams corrió para 158 yardas, la mayor cantidad de su carrera, y una anotación en la victoria de los Rams de Los Angeles por 26-9 sobre los Cardinals de Arizona el domingo.

Matthew Stafford lanzó para 226 yardas por los Rams (3-3), que anotaron 23 puntos sin respuesta y frenaron a sus rivales de la Oeste de la NFC en la segunda mitad de su primer triunfo en casa de la campaña.

El novato Puka Nacua, que estableció récords, tuvo sólo cuatro recepciones para 26 yardas, pero la ofensiva de Los Ángeles se puso en marcha después del medio tiempo gracias a un clásico esfuerzo de Kupp y una gran actuación de Williams, registró el mejor desempeño terrestre de los Rams en casi tres años.

Joshua Dobbs lanzó para 235 yardas por los Cardinals (1-5), que sufrieron su tercer derrota consecutiva cuando intentaban seguir en la pelea sin Kyler Murray. Arizona lideraba 9-6 al medio tiempo, pero Dobbs sufrió una intercepción en zona roja y perdió el balón en una captura en la segunda mitad mientras Los Ángeles se despegaban.

Kupp atrapó un pase de touchdown de 13 yardas en el tercer cuarto para su primera anotación de la temporada, que comenzó apenas la semana pasada tras una seria lesión en el tendón de la corva en la pretemporada. El Jugador Más Valioso del Super Bowl 56 también se perdió los últimos ocho partidos de la campaña pasada.

aar