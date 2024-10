NFL: ¿Dónde y a qué hora VER los partidos de la Semana 6 EN VIVO y GRATIS?

La Semana 6 de la NFL promete entregar grandes emociones y duelos memorables, como ha sido a lo largo de la temporada. Las acciones comienzan el jueves 10 de octubre con el juego del Thursday Night Football, que tiene a Seahawks y 49ers como protagonistas.

En el Lumen Field, los locales Seattle Seahawks se enfrentan a los San Francisco 49ers, duelo que se vislumbra parejo por la actualidad en la que llegan ambos conjuntos, además que es un choque entre equipos de la misma división.

Ambas franquicias forman parte del Oeste de la Conferencia Nacional y los Seahawks se presentan como líderes de este apartado con tres victorias por dos derrotas. Mientras que los 49ers llegan con récord de dos conquistas y tres descalabros.

Después de este juego se vivirá la jornada dominical con 12 duelos, en donde destacan el Ravens vs Commanders, así como el Patriots vs Texans, además del Raiders vs Steelers.

El lunes acaba la Semana 6 de la NFL con el Monday Night Football, que tendrá a los Bills enfrentando a los Jets, que se presentarán luego de que el coach Robert Saleh fue despedido por un turbulento empiezo de temporada.

¿Dónde ver toda la Semana 6 de la NLF?

Seahawks vs 49ers - Jueves 10- 18:15 horas-Fox Sports

​Bears vs Jaguars - Domingo 13 - 7:30 horas

​Saints vs Buccaneers - Domingo 13 - 11:00 horas-Fox Sports

​Ravens vs Commanders - Domingo 13 - 11:00 horas-Fox Sports

​Packers vs Cardinals - Domingo 13 - 11:00 horas

​Titans vs Colts - Domingo 13 - 11:00 horas

​Patriots vs Texans - Domingo 13 - 11:00 horas

​Eagles vs Browns - Domingo 13 - 11:00 horas-VIX

​Broncos vs Chargers - Domingo 13 - 14:05 horas-Fox Sports

​Raiders vs Steelers - Domingo 13 - 14:05 horas-Fox Sports

​Panthers vs Falcons - Domingo 13 - 14:25 horas

​Cowboys vs Lions - Domingo 13 - 14:25 horas-Canal 9

​Giants vs Bengals - Domingo 13 - 18:20 horas-ESPN y Disney Plus

​Jets vs Bills - Lunes 14 - 18:15 horas-ESPN y Disney Plus

Jets despiden al entrenador Robert Saleh tras inicio 2-3



Robert Saleh insistió que nadie había caído presa del pánico tras el titubeante comienzo de temporada de los Jets de Nueva York. Un día después, Saleh quedó desempleado.

El dueño Woody Johnson tomó el martes la fulminante decisión de despedir a Saleh tras el quinto partido de su cuarta temporada luego que el equipo quedó con marca 2-3 tras una derrota 23-17 ante Minnesota en Londres el domingo.

“Esta mañana informé a Robert Saleh que no seguirá como entrenador en jefe de los Jets”, dijo Johnson en un comunicado divulgado por el equipo. “Le dí las gracias por su arduo trabajo durante los últimos tres años y medio y le deseo lo mejor a él y su familia al seguir adelante”.

El quarterback Aaron Rodgers (8) y el entrenador Robert Saleh de los Jets durante el primer cuarto de un partido de la NFL contra los Patriots Foto: AP

“Esta no fue una decisión fácil de tomar, pero no nos encontramos en el sitio en el que debemos estar dadas nuestras expectativas. Y creo que este es el momento para avanzar en una dirección diferente”, añadió.

Saleh acabó 20-36 como estratega de los Jets, ávidos de poner fin a la sequía activa más larga de la NFL sin clasificarse a los playoffs, de 13 campañas.

El coordinador defensivo Jeff Ulbrich quedó a cargo como entrenador interino. Se trata de la primera vez que en los 25 años que Johnson lleva como propietario del equipo que un entrenador es despedido en medio de la temporada.

La inesperada decisión se tomó un día después que Saleh manifestó sentirse confiado que el quarterback Aaron Rodgers y los Jets serán capaces de enderezar el rumbo tras perder dos encuentros en fila. La derrota en Londres ante los invictos Vikings fue el peor partido de Rodgers con Nueva York al ser interceptado tres veces.

