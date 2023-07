NFL: Josh Allen estrena romance secreto con famosa actriz en las playas de México

Las playas de México son un destino común para las celebridades, esta vez Los Cabos fueron la ciudad anfitriona para Josh Allen, el quarterback de los Bills de Buffalo, junto con la icónica actriz y cantante estadounidense Hailee Steinfeld, disfrutando sus vacaciones del 4 de julio en la playa.

Aunque la presencia de grandes personalidades no sorprendió, sí causó asombro que estos dos tuvieran una relación amorosa, pues no habían sido captados juntos desde mayo, fecha en la cual surgieron los rumores, al ser vistos en New York.

hailee steinfeld and josh allen in mexico pic.twitter.com/MFCqWLzc77 — best of hailee steinfeld (@archiveshailees) July 7, 2023

La pareja fue fotografiada dándose muestras de amor en la piscina y compartiendo bebidas mientras tomaban aire en los camastros del hotel. Josh Allen llevaba ocho años de relación con su anterior novia Brittany Williams, quien es instructora de pilates.

Los Bills reportarán en un par de semanas para la pretemporada del mes de agosto, en la que enfrentarán a los Colts, Steelers y Bears. Su primer partido de la temporada regular de la NFL será una gran prueba contra los New York Jets del veterano Aaron Rodgers.

Deportistas festejando el 4 de julio

Kylian Mbappé, Tom Brady, Kevin Durant, James Harden, Devin Booker, entre otros, fueron los deportistas que estuvieron celebrando el 4 de julio en la casa del millonario Michael Rubin en una “White Party” en Miami.

En dicha fiesta el internet estalló en comentarios sobre una posible relación amorosa entre Mbappé y Kim Kardashian. La verdad es que no hay ningún otro vínculo que relacione a esta posible pareja, sobre todo cuando el futuro futbolístico del francés pende de un hilo.

Jennifer Lopez, Justin Bieber, Beyoncé, Leonardo Di Caprio y Ben Affleck, fueron parte de la socialité de Hollywood que convivieron con el dueño de Fanatics.

