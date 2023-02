Diana Flores, estrella mexicana de Flag Football, destaca "en vivo" durante el Super Bowl LVII

La jugadora de la selección mexicana de flag football, Diana Flores acaparó los reflectores de la NFL, en el marco del Super Bowl LVII, en un comercial donde fue la protagonista.

Y es que la National Football League (NFL) presentó "Run With It", su nueva campaña de gran éxito para el Super Bowl 2023, que destaca el Flag Football y algunos movimientos increíbles de mujeres clave en el deporte actual.

Por primera vez en la historia, el anuncio del Super Bowl de la NFL se centró en el Flag Football juvenil y femenino y contó con la estrella Diana Flores, mariscal de campo del equipo nacional femenino de México y, más recientemente, coordinadora ofensiva de la AFC en los Juegos del Pro Bowl.

El comercial, creado por 72andSunny, se emitió justo después del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music. Para asombrar a los aficionados de todo el mundo, la NFL realizó un truco impresionante para sorprender a la audiencia haciéndoles creer que el anuncio fue filmado en vivo, mientras la presentadora de Fox Sports, Erin Andrews, entrevista a Diana "en vivo" al margen, pero durante la entrevista, ella trata de tomar la bandera de Flores, pero Flores es demasiado rápida.

Alguien es capaz de quitarle las banderas a @diana_flores33? Sólo observa, cómo el mundo trata de seguirle el ritmo a las mujeres que impulsan el futbol americano #SBLVII 👀#NFLMX pic.twitter.com/A1IUQjD0GI — NFL México (@nflmx) February 13, 2023

Esto desencadena una persecución épica que aparentemente sale del estadio de State Farm y llega a las calles, ya que Flores es fuertemente perseguida por jugadores disfrazados, incluidos Sauce Gardner (New York Jets), Cam Heyward (Pittsburgh Steelers), Jalen Ramsey (Los Angeles Rams), Aidan Hutchinson (Detroit Lions) y el mariscal de campo del Salón de la Fama Jim Kelly, influencers, como la estrella de YouTube MrBeast, y aficionados. Davante Adams (Las Vegas Raiders) incluso está disfrazado de loro, deslizándose por las escaleras mecánicas en un intento de agarrar las banderas de Flores.

La mariscal de campo logra superarlos a todos con su impresionante velocidad y habilidad atlética, y cuenta con la ayuda de algunos íconos poderosos de su lado, incluida la leyenda del tenis Billie Jean King, la mariscal de campo del equipo nacional femenino de Flag Football de EU Vanita Krouch y la primera jugadora de futbol americano con contrato Nil Bella Rasmussen. El comercial termina con la frase: "Para las mujeres que impulsan el futbol americano, estamos ansiosos por ver a dónde llevan este juego".

“Siempre nos hemos enorgullecido de crear anuncios de Super Bowl que brindan entretenimiento de gran éxito a los aficionados de todo el mundo, pero lo que es notable este año es que 'Run With It' tiene sus raíces en el juego Flag Football, una de nuestras estrategias a largo plazo más importantes”, dijo Tim Ellis, Director de Marketing de la NFL. “Flag football es universal, inclusivo, rápido y divertido, y con esta creatividad, estamos encantados no sólo de elevar este deporte, sino de resaltar específicamente cómo las mujeres están cambiando el juego, impulsando el futuro del futbol americano e inspirando a las generaciones venideras”.

El anuncio de la NFL fue dirigido por Bryan Buckley, apodado el "Rey del Super Bowl", quien ha dirigido más de 60 comerciales del Super Bowl. Los adelantos del anuncio se transmitieron durante los Campeonatos de la Conferencia, manteniendo en secreto la trama clave del comercial antes de la transmisión completa del anuncio durante el medio tiempo.

¿Quién es Diana Flores, jugadora mexicana de Flag Football que apareció en el comercial del Super Bowl LVII?

Diana Flores fue la cuarta mariscal de campo más joven en los Juegos Mundiales en 2022 y ha sido miembro de la Selección Nacional Femenina de México desde 2014, cuando tenía solo 16 años de edad.

Diana ha jugado para los Equipos Nacionales de Flag Footbal Femeninos de México 2014, 2016, 2018, 2021 y 2022 y llevó a México a un récord de 6-0 y una medalla de oro en los Juegos Mundiales de este año.

En el juego por la medalla de oro contra Estados Unidos, completó 20 de 28 intentos de pase para 210 yardas y cuatro touchdowns en la victoria de México 39-6.

Terminó con 23 pases de touchdown en los Juegos Mundiales de 2022, la tercera mayor cantidad entre equipos femeninos. Fue la única mariscal de campo titular que venció a la mariscal de campo estadounidense Vanita Krouch (19-1) en torneos internacionales.

