Super Bowl 2023: Así se vivió el medio tiempo con Rihanna (VIDEO)

La cantante Rihanna fue la encargada de dar el show de medio tiempo del Super Bowl 2023 y su actuación era la más esperada.

Rihanna apareció en la cancha del Super Bowl 2023 con una mono rojo que no estaba completamente cerrado y dejaba ver su pancita abultada, por lo que en redes sociales los fans empezaron a preguntarse si la cantante está embarazada de su segundo hijo.

La cantante Rihanna sorprendió al abrir su show con los temas “Bitch better have my money” y “Only girl (in the world)”.

OH BITCH THAT’S HOW YOU OPEN A SHOW RIHANNA IS BACK pic.twitter.com/JuaQvZYzKd — AARON (@lidolmix) February 13, 2023

A Rihanna simplesmente meteu um funk no meio do intervalo do SuperBowl, ela é A MAIOR pic.twitter.com/C1SAOJMk9A — Cadelinha Da Del Rey (@cadeIinhadalana) February 13, 2023

Otro de los momentos épicos del medio tiempo del Super Bowl 2023 fue cuando Rihanna se retocó el maquillaje en pleno escenario.

Num aguento a Rihanna vendendo make no super bowl kkk pic.twitter.com/F4vhAYZ2fZ — A litlle bit dramatic (@lucianostna) February 13, 2023

Sin duda uno de los momentos más espectaculares del medio tiempo del Super Bowl 2023 fue cuando Rihanna volvió a subir a la plataforma, ahora con un abrigo rojo gigante e interpretó el tema “Diamonds” y en una frase del tema se tocó el vientre, lo que desató más aún los rumores sobre embarazo.