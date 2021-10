Después de nueve meses, el Madrid vuelve a perder en LaLiga

Después de dos derrotas y un empate en una semana, el Real Madrid tiene motivos para alarmarse.

El Madrid sucumbió 2-1 en su visita al Espanyol y vio rota una racha de 25 partidos seguidos sin perder en LaLiga española, el conjunto merengue no caía en el campeonato local desde el 30 de enero del año en curso (hace nueve meses), cuando el Levante lo derrotó por pizarra de 2-1.

Fue el tercer partido sucesivo del Madrid sin victoria. Los merengues venían de perder ante el club moldavo Sheriff en la Champions League y empatar contra el Villarreal en el torneo doméstico.

El Real mantuvo una racha de 18 partidos seguidos sin perder a domicilio, quedándose cortos por uno de igualar su récord histórico.

“Tengo que ser honesto, es el peor partido que hemos hecho. La derrota no es un accidente, no hemos jugado bien, hemos merecido perder. La reacción ha llegado demasiado tarde. Estamos preocupados, porque dos derrotas no es costumbre de este club. Hay que tomar remedio e intentar mejorar los errores que hemos cometido”, dijo el técnico merengue, Carlo Ancelotti.

El exdelantero merengue Raúl de Tomás abrió la cuenta al culminar un contragolpe con un remate en el área chica a los 17 minutos.

Aleix Vidal amplió a los 60’, animándose a conducir el balón, quitarse un par de defensores y sentenciar con un derechazo.

Karim Benzema descontó con una excelente definición al sacar un derechazo pegado al poste a los 71 minutos. El atacante francés se afianzó como el máximo anotador del torneo al alcanzar la nueve conquistas.

Eden Hazard parecía rescatar el empate en el tramo final con un disparo a la escuadra, pero el tanto fue anulado por posición adelantada de Benzema.

Pese a su primer revés del curso, el Madrid sigue en la cima con 17 unidades tras ocho partidos, empatado con el campeón defensor Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

Ni con el tridente. Goles justo antes del descanso y después de la reanudación le dieron al Rennes la victoria 2-0 ante el Paris Saint-Germain, propinándole a los líderes de la liga francesa su primera derrota de la temporada, a pesar de que estuvieron en el terreno de juego el tridente de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

Gaetan Laborde adelantó al Rennes previo al final del primer tiempo durante un trámite de dominio del PSG, con Lionel Messi estrellando un tiro libre en el poste a los 31 minutos. Laborde asistió en el segundo tanto, obra del volante Flavien Tait, a los 46’.

Cae el gigante alemán. El Bayern Múnich sucumbió por primera vez desde que Julian Nagelsmann asumió como entrenador esta temporada, claudicando el domingo 2-1 ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga.

El portero Kevin Trapp fue fundamental para el Frankfurt con una serie de intervenciones espectaculares. El atacante serbio Filip Kostic sentenció a los 83’ con un remate rasante que batió a Manuel Neuer.

Los actuales campeones de Alemania venían precedidos por una racha de nueve victorias en todas las competiciones, marcando tres goles en cada uno de esos partidos. Presentó el mismo once titular que había aplastado 5-0 al Dínamo de Kiev en la Liga de Campeones a mitad de semana.

Sin embargo, el Frankfurt acabó celebrando su primera victoria en la cancha del Bayern desde noviembre de 2000.