El objetivo es seguir creciendo como piloto: José Sierra

El piloto José Sierra, quien este sábado 15 de junio compite en el SpeedFest con su coequipero Koke de la Parra. De cara a este evento, Pepe está mentalizado en que este año deben ganar el campeonato, luego de que el año pasado acabaron en el segundo puesto.

“La meta este año es ganar el campeonato, es mejorar lo del año pasado, que fuimos subcampeones. Creo que ese es el objetivo para seguir creciendo como piloto y como equipo”, comentó en exclusiva con La Razón el corredor de la escudería HO Speed Racing en la categoría GTM Pro 1 de la Súper Copa.

Pepe Sierra confía en que este 2024 será un año de consolidación con Koke de la Parra, con quien cumple tres años de relación y a pesar de algunos momentos adversos está seguro en que el éxito los acompañará.

“Muy bien, tenemos una relación de tres años, en conjunto con Koke (de la Parra) hemos trabajado mucho en mejorar el equipo, hacerlo más competitivo, estar peleando por los campeonatos, ha sido una relación muy buena, hemos tenido nuestras altas y bajas, pero siempre hemos podido estar al mejor nivel y creo que este año nos podremos consolidar, llevamos años con mucho éxito y éste no debe ser lo contrario”, enfatizó.

Pepe Sierra habla de su experiencia en programa de pilotos de F1

En el 2017, José Sierra tuvo la oportunidad de ingresar al programa de pilotos hacia Fórmula 1 tras ser seleccionado por Escudería Telmex, una experiencia enriquecedora que definió como emocionante y en la que consideró a su familia como parte fundamental para este logro.

“Fue muy padre, se trabajó mucho, se ganó un campeonato de karts muy especial, mi papá y mi hermana me ayudaban mucho a las carreras, básicamente lo ganamos con la familia y de ahí fue totalmente lo contrario de irme a Francia y correr solo sin nadie que me apoyara, y estar en un programa rumbo a Fórmula 1 siempre es muy emocionante”, profundizó.

Un año antes, el piloto de 25 años tuvo otro momento memorable al irse a Francia a correr la Fórmula 4, oportunidad que se ganó después de haberse proclamado monarca en el campeonato mexicano de kartismo.

“Eso fue en 2016, cuando gané el campeonato mexicano de kartismo y gracias a eso me fui a Francia a correr Fórmula 4. Fue especial, estuvo padre, fue el primer reconocimiento internacional que me dieron y tuve que ir a Panamá a que me lo entregaran, estaban ahí muchos pilotos muy famosos de Latinoamérica; fue un evento padre y de motivación para seguir con mi carrera”, recordó.

El auto de Pepe Sierra. Foto: Cortesía

José Sierra ve a Pato O'Ward con talento para la F1

Pepe Sierra también se dio tiempo para alabar al regiomontano Pato O'Ward, quien disputa su quinta temporada completa en la IndyCar Series, pues considera que el neoleonés tiene las suficientes aptitudes para llegar a la Fórmula 1.

“Creo que no depende de él, creo que él ha demostrado la calidad y velocidad que trae inclusive en un Fórmula 1 cuando ha testeado. Creo que depende de McLaren o de otros equipos que le den la oportunidad. Sé que sin duda lo haría muy bien, sería rápido y ojalá le den después la oportunidad”, indicó al respecto.

“Sí, los conozco bien a los dos, con Pato corrí en Fórmula 4, es un buen amigo y con Checo (Pérez), cuando estaba en Telmex, dábamos anuncios y cosas así juntos”, agregó José Sierra acerca de su convivencia con Pato O'Ward y con el tapatío Checo Pérez, actual subcampeón de la F1.

EVG