OnlyFans: Exnovia de Ronaldo incursiona en la plataforma con imágenes sorprendentes (FOTOS)

La modelo Michele Umezu, expareja del exgoleador brasileño Ronaldo, anunció que se unirá a la plataforma para adultos OnlyFans, donde compartirá imágenes sorprendentes, pues publicará fotografías artísticas.

"Ahora sé que hay diferentes estilos y tipos de materiales. Quiero hacer muchas fotos de desnudos artísticos con mi físico", reveló a la prensa local Umezu, quien tuvo un hijo con el exdelantero del Real Madrid.

La también culturista aseguró que su hijo Alexander y en general sus familiares y amistades la apoyan en esta nueva faceta en OnlyFans.

Foto: Instagram de Michele Umezu

"Uso mi cuerpo como arte para el deporte, y tengo el apoyo de mi familia y amigos, quienes entienden que trabajo para lograr un físico competitivo. El arte no tiene nada que ver con la vulgaridad, porque a los 14 ya tenía fotos y desfiles de moda en Japón , cuando era modelo internacional; además, Mi hijo me apoya, ya me ha apoyado en el culturismo", resaltó.

La expareja del campeón mundial con Brasil en Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002 afirmó que se siente en plenitud a sus 41 años de edad.

"Es posible, a los 41 años, superarse a uno mismo, ser profesional, sensual, una madre y un atleta que es tu propia persona. Hoy tengo autoestima", aseveró.

Foto: Instagram de Michele Umezu

Umezu perdió cabello y acné a causa de los esteroides

Por otra parte, la exnovia de Ronaldo reveló que en su momento recurrió a los esteroides, pero el uso de los mismos la perjudicó, pues comenzó a caérsele el cabello, entre otras cosas.

"No entendí mucho sobre el tema durante ese periodo. Mi ex administró todo incorrectamente, y yo tenía acné, vello corporal más grueso, pérdida de cabello y mi voz cambió en ese momento", explicó.

Michele Umezu también confesó que el consumo de esteroides disparó de más su apetito sexual.

"Me volví insaciable. Esto no es saludable, ya era un problema colateral de la hormona también. Dicen que la testosterona es una droga hormonal juvenil", agregó.

¿Cuántos seguidores tiene Michel Umezu en Instagram?

Michele Umezu cuenta con 213 mil seguidores en su cuenta de Instagram, red social en la que presume su esbelta figura.

La expareja de Ronaldo también comparte algunas de las entrevistas que le realizan medios brasileños como parte de su desempeño como culturista.

Ronaldo y la modelo de OnlyFans se conocieron en el 2004, durante una pretemporada del Real Madrid en Japón.

EVG