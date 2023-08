Para mí es el final del camino, pero inicia el de otras: Marta Vieira

Las grandes historias en muchas ocasiones no tienen un desenlace ideal. La brasileña Marta, única futbolista en la historia (incluyendo a los varones) en disputar seis Mundiales a nivel mayor, dijo adiós al magno evento luego del empate 0-0 con Jamaica que dejó a la Verdeamarela fuera de la fase grupal de la justa con sede en Australia y Nueva Zelanda.

Dolida por la temprana eliminación de Brasil en el Mundial que se celebra en Oceanía, la delantera del Orlando Pride reconoció que no esperaba un final así, al tiempo que resaltó que comienza el camino para otras.

“Es difícil este momento. No era lo que soñé ni en la peor de las pesadillas. Para mí, es el final del camino, pero es apenas el inicio para las otras”, mencionó ante los medios la ariete surgida del Vasco da Gama.

Hace dos décadas exactas, cuando apenas tenía 17 años de edad, la oriunda de Dois Riachos, Alagoas, jugaba su primera Copa del Mundo. Era todavía una época en la que el balompié femenil casi no era transmitido alrededor del orbe; pero la delantera sudamericana, con sus hazañas y golazos en la cancha, fue pieza fundamental para que esto cambiara.

Consciente de la revolución que encabezó, Marta manifestó su orgullo por haber abierto esa oportunidad para las mujeres en el deporte más popular del mundo, pues a diferencia de lo que ocurría hace algunos años, ahora la gente reconoce a las jugadoras y las ve como un ejemplo a seguir.

“Cuando empecé a jugar, yo no tenía un ídolo en el futbol femenino. Ustedes no lo transmitían. ¿Cómo podía yo imaginar que podría llegar a la selección y convertirme en referente? Hoy cuando salimos a la calle, la gente nos para y nos dicen que quieren ser como nosotras. No sólo es conmigo, es con otras jugadoras también”, comentó la brasileña en conferencia de prensa.

A pesar de que la actual edición fue la única de las seis que afrontó en la que no anotó, Marta le dice adiós a los Mundiales como la máxima goleadora en la historia de la competencia con 17 dianas, una más que las que consiguió el alemán Miroslav Klose, quien lidera este listado en la categoría varonil, cuyo segundo puesto ocupa el brasileño Ronaldo.

La veterana delantera de 37 años arrancó como suplente en el triunfo de sus compañeras por 4-0 sobre Panamá y el tropiezo por 2-1 a manos de Francia. La igualada con Jamaica, único duelo que arrancó como titular en el torneo, dejó a la Canarinha en el tercer puesto del Grupo F con cuatro unidades, una menos que las caribeñas.

La mejor actuación mundialista de Marta fue en la edición de China 2007, en la que logró siete goles y el Scratch du Oro alcanzó la final, misma en la que sucumbió 2-0 a manos de Alemania; siendo ésa la vez que ha estado más cerca la selección sudamericana de alzar el título en el magno evento.

La brasileña seguirá derrochando su talento en Estados Unidos con el Orlando Pride, donde juega desde el 2017.