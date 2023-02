Orbelín Pineda "Challenge": AEK Atenas lanza reto para imitar el baile del mexicano

Orbelín Pineda es uno de los futbolistas mexicanos que vive un momento más que destacado. Desde su llegada al AEK Atenas, el guerrerense ha sido vital con sus goles y actuaciones para que el club marche sublíder en el torneo de liga.

Pero algo que caracteriza al azteca es su peculiar festejo cada vez que anota, el cual consiste en un baile que tiene su origen en Coyuca de Catalán, el lugar en el que nació.

El baile ha sido toda una sensación para los seguidores del AEK Atenas, motivo por el que el club helénico convocó a sus seguidores a un challenge (reto) en el que tienen que subir un video celebrando como lo hace Orbelín Pineda.

De hecho, el equipo griego compartió un video en el que se observa a compañeros del seleccionado mexicano bailando al ritmo del Mago, quien en noviembre pasado asistió con México al Mundial de Qatar 2022.

En lo que va de la Temporada 2022-2023, Orbelín Pineda registra ocho goles y tres asistencias en 25 partidos con el equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda, quien también fue su entrenador durante su paso por Chivas.

Orbelín Pineda y la decisión de irse a Europa

El futbolista guerrerense, Orbelín Pineda, tuvo una entrevista en la que habló del llamado “sueño europeo”. Su inicio se vio complicado en su traspaso al club español, Celta de Vigo, que a pesar de que el jugador estaba en uno de sus mejores momentos, el técnico Eduardo Coudet no lo tomaba en cuenta para su escuadra.

Orbelín estaba decidido a continuar su paso por Europa, pero quería hacerlo con minutos, recibió una oferta para ir préstamo al AEK Atenas y hoy menciona que es la mejor decisión que ha tomado en su carrera; los siete goles, una asistencia y todos sus juegos como titular, lo avalan.

“Estoy muy emocionado, tomé la mejor decisión de mi carrera. Empecé con seis meses complicados, pero gracias a eso me hizo ser más fuerte de la cabeza y me aferré a mi sueño; ahora está cambiada la página y es todo lo contrario. Estoy jugando y tengo un entrenador que me ha ayudado a la confianza para trascender”, dijo.

