“La pandemia nos pegó, pero la NFL está lista para regresar”

La NFL no vino a México en 2020 y 2021, debido a la pandemia por el Covid-19; sin embargo, la liga ya se prepara para regresar al Estadio Azteca en 2022 y 2023, aunque aún sin equipos confirmados.

En entrevista con La Razón, el director de NFL México, Arturo Olivé, dio a conocer que se espera que vengan equipos con un gran volumen de aficionados en territorio nacional, para brindar un buen espectáculo, como ha sido en las últimas ediciones.

“Hicimos una pausa en el camino. Tanto 2020 como 2021, la pandemia nos pegó a todos y la decisión que tomó la liga fue de posponer, no cancelar, sino recorrer el calendario y pensar en términos de 2022 y 2023 los juegos que se habrían llevado a cabo en 2020 y 2021”, dijo.

“Ya estamos en el proceso de planeación que se lleva a cabo cada año, pensando en 2022, aunque aún no tenemos confirmación de fecha ni de equipos participantes, pero estamos confiados en que las condiciones puedan ser las adecuadas para que podamos hacer el juego en 2022. La solicitud de la oficina de NFL México a Nueva York es que consideren que vengan equipos que tengan una buena cantidad de seguidores aquí y sean atractivos para este mercado, porque la sofisticación de este mercado así lo requiere. Ellos lo entienden y lo tienen considerado para cuando entren en pláticas con los equipos y vean cuáles son las mejores opciones para recibir aquí en México”, dijo.

Asimismo, dio a conocer que la liga ha crecido significativamente su volumen de aficionados desde que él dirige la oficina de la NFL en México, pues actualmente se cuenta con más de 48 millones de fans, de los cuales 16 se consideran ávidos. De ese número, alrededor del 48% son mujeres.

Uno de los objetivos de Olivé y la oficina de la NFL México era que más jóvenes se acercaran al futbol americano, pues se consideraba un deporte de nicho.

Por eso, desde su llegada, la base de fans a la NFL en México ha crecido casi tres veces en comparación a como estaba cuando él llegó, algo que jamás imaginó.

“Si no mal recuerdo teníamos como 15 o 16 millones de fans, de los cuales había alrededor de 2 millones ávidos. El porcentaje era muy bajo y hoy en día la proporción es del 33%. Hemos crecido, sí. Pero hace 13 años no imaginé que íbamos a crecer así. Cuando llegas a Nueva York a finales de 2008 y pides juegos para México, te dicen: ‘no, hermano, tienes que crecer todas estas plataformas para ver si te damos chance’. Mi siguiente conversación con ese tema fue hasta 2014. Me tomé seis años para que con ayuda de mi gente pusiéramos el negocio donde Nueva York quería para ver la posibilidad de juegos”

Fuimos el país número 1 en nuevos usuarios. Lo hecho en Game Pass, independientemente de los nueve juegos por semana que tenemos en televisión en México, nos da la oportunidad de crecer más del 100% en suscriptores contra 2019 Arturo Olivé

Presidente NFL México

Pese a que hay aficionados en todos los estados de la República Mexicana, Olivé ve difícil que los partidos sean albergados por otro estadio que no sea el Azteca, pues no se cuenta con la infraestructura necesaria.

Finalmente, dijo que, aunque le encantaría que México tuviera más de un partido al año, como pasa en Reino Unido, ve lejana la posibilidad de que eso suceda, al menos en los tiempos próximos.

“Por el momento el plan en México es mantenernos con uno al año. Nuestra casa en México es el Estadio Azteca y está lleno de eventos. Simplemente con América, Cruz Azul y Selección Mexicana, cuando ves el calendario de fechas disponibles, te das cuenta de que no hay muchas y eso que ya quitaron todo lo que no es futbol”, dijo.

“Llevar a cabo juegos en México y en cualquier parte del mundo cuesta un dineral, la gente puede cometer el error de decir ‘bueno, que vengan’, pero el que vengan tiene una implicación monetaria importante, porque los equipos cobran por venir. Es su negocio, entonces tenemos que generar los ingresos suficientes para poder sufragar todos esos gastos. Hoy el modelo funciona muy bien con un juego al año. No es próxima la fecha en que podamos pensar en tener más de un juego al año”, sentenció.