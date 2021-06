Paola Espinosa, doble medallista olímpica, dice adiós a su sueño de ir a Tokio

El éxito y los buenos momentos no duran para siempre. Dos medallas en cuatro participaciones en Juegos Olímpicos no es algo que cualquier atleta pueda presumir, pero eso no le bastó a Paola Espinosa para ser incluida en la lista definitiva del equipo mexicano de clavados que participará en Tokio 2020.

La Federación Mexicana de Natación reveló la lista de los 14 clavadistas que representarán a México en el magno evento, misma en la que no está la originaria de La Paz, Baja California Sur, quien conquistó el bronce en Beijing 2008 y la plata en Londres 2012, ambas en la plataforma de 10 metros junto con Tatiana Ortiz y Alejandra Orozco, respectivamente.

La decisión de la Federación Mexicana de Natación no estuvo exenta de polémica, debido a que en julio de 2019, Espinosa y Melany Hernández conquistaron el bronce en la prueba de clavados sincronizados en el Mundial de Natación celebrado en Gwangju, Corea del Sur, con lo que aseguraron la presencia de México en los Juegos Olímpicos, que debían llevarse a cabo originalmente en 2020, pero fueron aplazados para este año por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, eso no significaba que la experimentada atleta y su pareja ya tuvieran garantizada su asistencia a Tokio, motivo por el que los directivos de la Federación Mexicana de Natación decidieron realizar un último filtro para definir a los clavadistas nacionales que asistirían a la justa veraniega. El pasado fin de semana se llevó a cabo ese filtro final en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), en el cual Espinosa y Hernández finalizaron últimas en el trampolín sincronizado de tres metros con 259.20 puntos, siendo superadas por las parejas de Paola Pineda y Arantxa Chávez (267.30) y Carolina Mendoza y Dolores Hernández (283.50).

El control técnico es un selectivo de la Federación Mexicana de Natación, en la que compiten los clavadistas que aspirar a ir a los Juegos Olímpicos, en todas sus modalidades.

Tras esos resultados, Carolina Mendoza y Dolores Hernández, ganadoras del control técnico, representarán a México en los venideros Juegos Olímpicos en trampolín sincronizado de tres metros.

Más allá de tener que pelear por ganarse su derecho a participar en Tokio 2020, el último año no ha sido nada sencillo para Espinosa Sánchez, pues en diciembre pasado contrajo coronavirus, teniendo un cuadro leve de neumonía como mayor complicación al respecto.

La clavadista de 34 años de edad es la deportista más exitosa en la historia de México en dicha disciplina, pues además de sus dos medallas olímpicas también presume en su palmarés 14 preseas en Juegos Panamericanos, ocho de ellas de oro, además de otras tantas conseguidas en Juegos Centroamericanos y del Caribe y en Campeonatos Mundiales, como en Roma 2009, donde se convirtió en la primera azteca en ganar un título del orbe.

La bajacaliforniana no ofreció conferencia de prensa ni publicó su sentir respecto al tema en redes sociales.

Otra atleta histórica nacional que tampoco estarán en la máxima competencia deportiva son la teakwondoína María del Rosario Espinoza, quien el mes pasado perdió su pase ante Briseida Acosta, por lo que no irá a su cuarta cita olímpica.

También se extrañarán las actuaciones del clavadista Germán Sánchez, a quien una lesión lo apartó del selectivo interno y de la ciclista Jessica Salazar, originaria de Guadalajara, Jalisco, quien no fue comtemplada a pesar de tener Récord Guiness, Premio Nacional de Deportes y ser subcampeona del mundo en los 500 metros contrarreloj.