Paredes, enfocado en el mundial de altura, pese a no tener apoyo

La falta de apoyo para los deportistas mexicanos los obliga a recurrir a diferentes métodos de seguir activos, como el caso del clavadista de altura Jonathan Paredes, quien ante la ausencia de recursos por parte del gobierno tuvo que pedir ayuda privada para llegar al Campeonato Mundial Fukuoka 2023.

Paredes, quien comenzó a practicar saltos a los seis años, platicó en exclusiva con La Razón y comentó que el tema de los apoyos económicos no debería preocuparle a los atletas mexicanos y aunque algunos de ellos toman la situación de manera diferente, él prefiere enfocarse en la parte deportiva.

“Yo lo veo de una manera que no es nuestro problema, los atletas no deberíamos estarnos preocupando por esto, nosotros tenemos que seguir el mismo procedimiento que hemos seguido por años. Desafortunadamente nos tocó en el bolsillo ahora, pero yo sigo haciéndolo porque lo amo, porque me gusta, porque me encanta”, indicó.

El enfoque del “Maestro del Estilo”, como se le conoce a Jonathan Paredes, le permitió acceder al Campeonato Mundial de Fukuoka, Japón, organizado por la Federación Internacional de Natación (Fina), que se realiza del 14 al 30 de julio, gracias a su actuación en el mundial de clavados de altura que se desarrolló en Fort Lauderdale, Florida.

“Tuviera o no el apoyo, a mí no me habría cambiado nada. Sé que algunos compañeros se vuelcan un poquito más en esta situación y hay quien se lo toma más personal, pero yo trato de no pensar en eso, de enfocarme en lo que tengo que hacer y que los que tengan que resolver ese problema que se agarren del chongo, porque es un problema que no nos compete”, dijo el deportista.

Antes de asisitir a Fukuoka, el clavadista tiene una competencia en París e Italia, que serán clave de cara al Mundial en Japón. El plan de Paredes es viajar al país asiático el 21 o 22 de julio, pero ante la falta de apoyo del gobierno tuvo que recurrir a empresas privadas.

En redes sociales el atleta tricolor le pidió a Aeroméxico si lo podían volar a Japón y la respuesta fue favorable, pero no fueron los únicos, ya que la cadena de gimnasios Smart Fit se ofreció a pagar el vuelo redondo.

“Hemos estado hablando muchísimo por redes, también vía personal ya con las personas que tengo que hablar. Aeroméxico y Smart Fit nos vamos a reunir para ver a dónde podemos llegar, si va a existir un acuerdo comercial, si va a existir una colaboración. Ojalá salga lo mejor de esa reunión, ya contar con esos dos empresas gigantes detrás de uno, creo que es lo más importante”, señaló.

Para una competencia anterior en Estados Unidos, Paredes y el equipo de clavados de altura de México necesitaban juntar 200 mil pesos y en la charla explicó que el costo del viaje al Campeonato Mundial de Fukuoka sería mucho más grande, aproximadamente 100 mil pesos.

A mí nadie, nadie se me ha acercado, no tenemos contacto con ellos desde el año pasado, y creo que tampoco lo vamos a tener. La gente que está designada para pelear este tipo de temas, son los que están haciéndolo, pero con deportistas no han tenido contacto con nadie, al menos conmigo no

Jonathan Paredes, Saltador de altura

“Hoy en día ya no se necesita nada, está el vuelo cubierto, está el hospedaje cubierto, ya está todo cubierto. Pero si se necesitaron 200 mil pesos para ir a Florida ocho personas, Japón seguramente eran 100 mil por cada persona, entonces, qué bueno que contemos con eso”, aseguró.

Más adelante Jonathan Paredes profundizó sobre los próximos viajes que tiene en puerta y comentó que “si la situación sigue así como hasta ahora”, para la Copa del Mundo que se realiza en Bahrein (finales de noviembre o principios de diciembre) “sí necesitaremos apoyo”.

En cuanto al dinero que se pueda ocupar para esa competencia, que va a ser selectivo para los mundiales de Doha, que van a ser en febrero de 2024, Jonathan Paredes dijo que se hablara de eso “en el momento en el que lo necesitamos”.

Hasta el momento, nadie, ni del gobierno ni de la Conade, se ha acercado con el “Maestro del Estilo”, desde el año pasado no tiene comunicación y él cree que no la va a tener, aunque indicó que “la gente que está designada para pelear este tipo de temas, son los que están haciéndolo, pero con deportistas no han tenido contacto con nadie, al menos conmigo no”.

El único apoyo constante de Jonathan Paredes es Red Bull, que además de ayudarlo económicamente, colabora en su desarrollo como atleta, pues puede usar el centauro de alto rendimiento que la empresa tiene en Austria, en donde puede hacer “recuperación”, además de contar con ayuda “psicológica y física”.

“Red Bull ha sido una de las más grandes plataformas que he tenido. No solamente es el apoyo económico. Red Bull no solamente es una lata; tiene un centro de alto rendimiento que está en Austria. Yo viví más de 10 años en Europa, yo realmente el apoyo que recibí de Conade lo recibí por mis resultados, pero yo nunca tuve ningún tipo de apoyo de Conade más allá de la beca que ellos me daban, yo nunca realicé estudios deportivos, ni psicológicos ni nutrición ni nada, todo fue a través de Red Bull y estoy totalmente agradecido por ese tema”, finalizó el clavadista de altura mexicano.