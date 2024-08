París 2024: Alejandra Orozco reconoce sentimientos agridulces tras no subirse al podio con Gaby Agúndez

Aunque no quería llorar, Alejandra Orozco, doble medallista olímpica de clavados y abanderada de la delegación mexicana en París 2024, no pudo contener las lágrimas al recibir el abrazo de su familia saliendo del Centro Acuático de Saint Denis, donde quizá tiró los últimos clavados a lado de Gaby Agúndez en sincronizados, ante su posible retiro.

La originaria de Guadalajara admitió que su debut en los Juegos Olímpicos le dejó sensaciones agridulces por no lograr el anhelado podio con la sudcaliforniana en la plataforma de 10 metros sincronizados.

“Es un día agridulce, por un lado estoy muy feliz y orgullosa de lo que hemos logrado Gaby y yo, de lo que hemos creado, construido, de esta mancuerna que cumplió muchos sueños y que ha escrito su propia historia, nos hemos levantado de muchas y siempre confiando una en la otra, eso fue algo que demostramos hoy, esa solidez y fuerza que tenemos juntas”, fueron las palabras de la también medallista olímpica más joven en la historia de los clavados de México, después de ganar a los 15 años su primera presea en Londres 2012.

Al ser en esta ocasión quinto lugar de la final de sincronizados de París afirmó que “lo luchamos hasta el final, sabíamos que todo podía pasar, era una prueba complicada, no había margen de error si hubo detalles de mi parte, sé que el hubiera no existe y lo intentamos hasta el final”.

Con la nostalgia en su rostro y voz entre cortada, también comentó que “si esta fue nuestra última competencia juntas, estoy muy orgullosa de lo que hemos creado y aprendido la una de la otra, y muy agradecida porque a Gaby me ha enseñado muchísimo, no me ha dejado tirar la toalla y hemos estado juntas, nos llevamos muchas lecciones de esa plataforma para la vida”.

Uno de los momentos de más emoción fue sentir como vibraba la plataforma con la porra mexicana en las tribunas, lo que alegró el momento al “ver a mi gente, a mi familia, ver a todos los que hicieron esto posible, que me levantaron una y otra vez y que me hicieron capaz de volverme a subir a la plataforma cuando pensé que no lo iba a lograr, el área médica que estuvo conmigo, mi familia, mis papás, mi esposo, amigos, compañeros, un gran equipo”.

¿Cuándo compite otra vez Alejandra Orozco en París 2024?

El anhelo por ganar su tercera medalla olímpica sigue vivo para la clavadista jalisciense Alejandra Orozco, quien en París 2024 disputa sus cuartos Juegos Olímpicos.

La deportista de 27 años de edad volverá a la fosa de clavados el próximo lunes 5 de agosto, cuando se lleve a cabo la prueba individual de la plataforma de 10 metros.

Alejandra Orozco, al igual que Gaby Agúndez, entrará en acción entre las 3 y 4 de la madrugada tiempo del centro de México.

Orozco Loza ganó su primera presea olímpica en Londres 2012 junto con Paola Espinosa en los 10 metros sincronizados; misma plataforma en la que conquistó el bronce con Gaby Agúndez en Tokio 2021.

