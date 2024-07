París 2024: Alexa Moreno revela que está lesionada y necesita operarse; ¿peligra su participación en los Juegos Olímpicos?

Luego de su participación en el All Around de los Juegos Olímpicos París 2024, la gimnasta mexicana Alexa Moreno confesó que está compitiendo lesionada y necesita operarse.

Tras una actuación en donde se le vio con una rutina arriesgada, la nacida en Mexicali reveló que está lesionada y que eso la ha afectado en sus entrenamientos.

"Estoy lesionada. Traer una lesión me pegó mucho en los entrenamientos, fue algo que tuve que tuve que estar cuidando y todavía me tengo que operar. Es difícil manejarlo", comentó Moreno tras su debut en París 2024.

Alexa Moreno en los Juegos Olímpicos París 2024 Foto: X @CONADE

Moreno, quien en París 2024 vive sus terceros Juegos Olímpicos tras debutar en Río 2016 y repetir en Tokio 2020, destacó que el fisioterapeuta que la acompaña no es el habitual y eso provocó que no supiera la manera en la que se vendaba.

"La fisio que estuvo conmigo todo el trayecto no estuvo dentro de los fisios que trajeron y pusieron a una persona que no me conoce y no sabía como vendaba", agregó.

A pesar de estas complicaciones, Alexa Moreno tomó responsabilidad y aseguró que los errores que haya podido cometer en los Juegos Olímpicos París 2024 son únicamente su culpa y de nadie más.

"Soy lo suficientemente mayor para que eso me afecte, todo está en la cabeza. Los errores que haya cometido fueron míos nada más", añade Moreno, quien se refiere a una rutina arriesgada y a una caída en la barra.

Alexa Moreno habla sobre su actuación en París 2024

Alexa Moreno no tuvo la actuación que deseaba en los Juegos Olímpicos París 2024, pues durante su rutina en la subdivisión 1 de la fase clasificatoria femenil de gimnasia artística sufrió una caída, que comprometió su pase a la siguiente ronda.

Momentos después de su actuación, Moreno comentó que el trayecto a París 2024 y los últimos meses "fue bastante duro", además que las condiciones que le tocaron "fueron nunca antes experimentadas" y señaló: "ser la primera subdivisión no es fácil, pero así pasa, así es la suerte".

"Hice lo mejor que pude. Traté de vivir el momento, siempre se siente el nervio, hubo unos cuantos errores, pero así es esto. Me siento frustrada, tomé algunas decisiones que no estoy tan segura que fueron las mejores, pero no sabía si me iba a arrepentir más de no intentarlo"

"Yo venía con la intención de hacer algo diferente y al menos eso sí lo logré. Metí una línea diferente en el piso, la serie acrobática ahí me la jugué muy cañón, la había calentado así que dije: '¿por qué no?'. Pero mi rutina era distinta al a que había competido antes y eos quería probar"

El salto no se dio, sí era muy imposible hacer otra cosa, pero se hizo lo mejor que se pudo. Alexa Moreno sobre su rutina en París 2024

Después de Alexa Moreno todavía faltan tres subdivisiones de la clasificatoria de gimnasia artística para conocer si la mexicana avanza a la final, aunque la bajacaliforniana no tiene buenas sensaciones a pesar de, en su momento, haber sigo segunda general.

"No hay muchas saltadoras, en cuanto a cantidad, pero las que hay son muy buenas, son Juegos Olímpicos y manejar la presión depende de cada gimnasta y yo ya no puedo hacer nada, voy a esperar los últimos resultados para no ponerme ansiosa, pero no es fácil, yo vi mi nota y no me gustó, no creo que me vaya a dar, pero la esperanza es lo último que muere", termina Alexa Moreno.

