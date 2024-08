París 2024: Ana Guevara asegura pago de becas a deportistas acuáticos, pero manda contundente mensaje

Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró en el marco de la celebración de París 2024 que los atletas de deportes acuáticos recibirán sus respectivas becas, al tiempo que aseguró que la razón no está de su lado.

Desde la sede de los Juegos Olímpicos en Francia, la exvelocista fue cuestionada acerca del pago de las becas a los clavadistas y nadadores mexicanos. Afirmó que se les dará el pago correspondiente, pero hizo énfasis que esto se debe al juicio de amparo que le ganaron a la Conade.

"¿Se les va a dar? Sí, pero por el amparo, no porque tengan la razón", señaló Guevara Espinoza ante algunos reporteros desde la capital francesa.

Cuestionada acerca de los apoyos a los atletas mexicanos que compiten en París 2024, la titular de la Conade afirmó que hasta el momento ningún deportista ha emitido una queja de ninguna índole.

"Nadie se queja de que no tuvo preparación. No tenemos ninguna nota de 'me hizo falta gira, me hizo falta fogueo, no traigo equipo, no tengo equipo disciplinario'. No tenemos ninguna escena de eso", enfatizó la exdeportista.

Ana Guevara resalta apoyo del Estado a los deportistas

La titular de la Conade remarcó que los deportistas de la delegación mexicana en París 2024 tienen el apoyo necesario de las autoridades.

"No llegan solos. Con este acompañamiento, se dieron los resultados. Es dinero del Estado", hizo énfasis la medallista olímpica en la edición de Atenas 2004.

Finalmente, la exdeportista indicó que tiene fe de que México obtenga más medallas en París 2024. Marco Verde aseguró una para el boxeo horas después de las declaraciones de la dirigente.

"Tengo la esperanza de tener más metales. La competencia así es. A los Juegos Olímpicos a eso se viene, a competir. Se enfrentan con lo mejor del mundo", puntualizó Guevara Espinoza.

