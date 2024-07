París 2024 | Conoce las fechas y los eventos más destacados de los Juegos Olímpicos

París se prepara para recibir a los mejores atletas del planeta en los esperados Juegos Olímpicos de 2024. La ciudad luz atraerá todas las miradas del mundo, y la página oficial de los Olímpicos ya destacó los eventos más importantes y ha preparado un calendario detallado para que los aficionados no se pierdan los momentos más significativos.

La competición comenzará incluso antes de la ceremonia inaugural, programada para el 26 de julio. Desde el 24 de julio, el futbol y el rugby 7 darán el banderazo de salida a las competencias.

JUEVES 25 DE JULIO

Futbol- Fase de grupos varonil

7:00 am- 15:00pm hrs Centro de México

La fase de grupos del torneo de futbol varonil comenzará con tres enfrentamientos. Las 16 selecciones participantes darán inicio a su competencia.

El primer encuentro será entre Uzbekistán y España, quienes se verán las caras en el Parque de los Príncipes, hogar del PSG, en la capital francesa. Este duelo está programado para las 07:00 hra del Centro de México.

Simultáneamente, Argentina se enfrentará a Marruecos en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne. Finalmente, la jornada terminará con el juego entre la selección anfitriona, Francia, y Estados Unidos. Este partido tendrá lugar en el Estadio de Marsella a las 15:00 hrs del Centro de México.

Rubgy 7

7:30 am - 14:00 pm hrs Centro de México

La fase de grupos varonil de rugby 7 tendrá lugar en el Estadio de Francia. 12 equipos participantes empezaran la disputa con dos partidos cada uno a lo largo del día, quienes buscarán ganar sus primeros puntos y posicionarse favorablemente en sus respectivos grupos.

Plaza del Trocadero París 2024 Foto: Página Oficial Juegos Olímpicos

VIERNES 26 DE JULIO

Un día antes de la Ceremonia de Apertura, la competencia se encenderá con cuatro disciplinas. Los eventos de mañana marcarán el inicio no oficial del torneo.

Tiro con arco- 1:00 am - 04:30 am

​Futbol- 09:00 am- 15:00 pm

​Balonmano- 1:00 am - 14:30 pm

​Rugby 7- 06:00 am - 09:00 am

Inicio Oficial- Ceremonia Inauguración

SÁBADO 26 DE JULIO

En la jornada 0, no se han programado competencias oficiales, centrando toda la atención en los eventos ceremoniales que darán inicio del torneo. El día será para la Ceremonia de Apertura, que comenzará a las 12:24 pm en el Trocadéro.

El Desfile de las Naciones se llevará a cabo a las 11:30 am. Este desfile consistirá en 94 embarcaciones que navegarán por el río Sena, partiendo desde el Puente de Austerlitz. Cada embarcación representará a una de las naciones participantes, con un majestuoso desfile a lo largo del río.

Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024 Foto: Sitio oficial de París 2024

DOMINGO 27 DE JULIO (Día 1)

La primera serie de medallas de los Juegos Olímpicos se entregará en la disciplina de tiro, siguiendo una tradición que se ha mantenido desde los Juegos Olímpicos de Múnich 1972.

En esta edición de París, las medallas se otorgarán en la prueba por equipos mixtos de rifle de aire a 10 metros, que se llevará a cabo en el Centro de Tiro de Châteauroux.

El primer día completo de competición entregará un total de 14 medallas. Además del evento de tiro, el torneo masculino de rugby 7, que comenzó en el día -2, también llegará a su conclusión.

Otra atracción del día será el inicio del surf, programado para las 11:00 horas Centro de México, siempre y cuando las condiciones de las olas sean favorables.

Basketball - 09:15 - Francia vs Brasil España, Grecia, Australia, Alemania, Japón y Canadá.

Estados Unidos, no empezarán hasta el día 2

Clavados - Prueba femenil de trampolín sincronizado de 3 metros - 03:00 am

Skateboarding - 04:00 am- 09:00 am

Ciclismo (en ruta)- 06:30 am- 08:04 am contrarreloj individual F 08:30 am -10:00 am contrarreloj individual M

Saltos - 03:00 am - 03:50 am

Esgrima - 12:00 am - 14:00 pm

Judo - 09:18 am - 09:48 am combates por medallas de -48kg F 09:49 am- 10:19 combates por medallas de -60kg M

Rugby 7 - 11:00 am- 12:15 partidos por medallas M

Tiro - 02:00 am - 03:30 - finales de rifle de aire 10m por equipos mixtos

Natación - 12:42 pm - 12:55 final de estilo libre 400m F 13:37 pm final de relevos libres 4x100m F

LUNES 29 DE JULIO (DÍA 2)

Medallas

Tiro con arco - 08:48 am - 09:34 am

​Piragüismo en eslalon - 09:45 am - 10:30 am

​Ciclismo (de montaña) - 06:10 am - 07:30 am



MARTES 30 DE JULIO

Medallas

​Esgrima - 12:50 am - 14:40 pm

​Judo - 09:18 am - 09: 48 am

​Tiro - 01:30 - 02:15 final de pistola de aire 10m M 04:00 - 04:45 final de pistola de aire 10m F

​Skateboarding - 09:00 am - 10:00 am

​Natación - 12:30 am - final de 400m estilos individual M ​12:45 - final de 100m mariposa F

