París 2024: ¿Por qué eliminaron al mexicano José Luis Doctor de marcha?

No fue un buen día para el machismo mexicano varonil, pues José Luis Doctor fue descalificado de la prueba de 20km en los Juegos Olímpicos París 2024. El atleta azteca tan solo pudo completar poc más de la mitad de la competencia ante des ser retirado de la pista.

En el kilómetro 11 de la prueba José Luis Doctor fue descalificado porque recibió el máximo de amonestaciones posibles, esto debido a que flexionó la rodilla en reiteradas ocasiones y fue amonestado por los oficiales.

Doctor recibió tres amonestaciones y fue llevado a una pausa de dos minutos poco después de completar la mitad de la marcha de 20km, pero después fue infraccionado una vez más y tuvo que dejar definitivamente el certamen realizado en las calles parisinas.

José Luis Doctor reconoce error en los Juegos Olímpicos

"Puedo decir que soy el primer mexicano que se cae frente a la Torre Eiffel. La verdad espectacular, me quedo con esas ganas de seguir entrenando para que no solamente sea en este escenario, sino en los demás escenarios. Seguir representando a México dignamente, estar punteando y ahora sí terminar y darle una alegría a México”, dijo al finalizar la prueba.

José Luis Doctor empezó la competencia con un gran ritmo y temprano se puso en el primer puesto, pero para mantener su ritmo apretó el paso, lo que generó una primera señalización por parte de los oficiales, lo que orilló al mexicano a bajar la intensidad.

"No hay excusa, solamente es corregir y seguir corrigiendo. La caída, literal. Traté de levantarme, llegar al grupo nuevamente, pero esa frustración, esas ganas de seguir en el grupo me llevaron a cometer estos errores. Error de novato, error de estos Juegos Olímpicos, no lo sé. Me duele un poco el tobillo, pero al final me duele más el orgullo de no haber terminado, de no haber dado esa medalla", comentó el marchista azteca.

Además de Doctor, hubo otros dos mexicanos en la prueba varonil, quienes sí pudieron completar la competencia en los Juegos Olímpicos París 2024.

Con la torre Eiffel de fondo se realizó la prueba, en donde el tricolor con la mejor marca fue Noel Chama con tiempo 1:20:19 para finalizar en el lugar 13 y en el 14 Ricardo Ortiz con 1:20:27. El campeón olímpico fue el marchista ecuatoriano Daniel Pintado.

