París 2024: Existe un Tinder en los Juegos Olímpicos para los atletas y es una locura

En la Villa Olímpica de París 2024, el ambiente competitivo y la camaradería entre los 10,500 atletas que la habitan también han transformado el lugar en un espacio ideal para explorar relaciones personales a través de aplicaciones de citas como Tinder. Sin embargo, la experiencia de Emily Delleman, remera del equipo estadounidense, ha demostrado que la realidad puede ser menos prometedora de lo esperado.

Delleman, influenciada por recomendaciones en TikTok, decidió ajustar su ubicación en Tinder a la Villa Olímpica con la esperanza de conectar con otros deportistas.

"Estaba acostada en mi cama de cartón, navegando por TikTok y viendo que sugerían cambiar la geolocalización a la Villa Olímpica para conocer a 'babies' de primera división. Pensé que sería una gran idea", relató la atleta en un video viral.

A pesar de sus expectativas, Delleman encontró que la realidad no cumplió con sus anticipaciones. Aunque activó su ubicación en Tinder y aplicó filtros para encontrar atletas, descubrió que solo había dos perfiles de deportistas olímpicos dentro de un radio de una milla. "No vi a ningún atleta olímpico en la aplicación. Pensé que podría ser un problema de configuración, pero no era así. Encontré muchos usuarios locales, pero no lo que esperaba", comentó.

Delleman admitió que, a pesar de encontrar atractivos a algunos usuarios locales, su objetivo principal era conectar con personas del ámbito deportivo para futuros encuentros. "Llegué con la idea de encontrar posibles relaciones futuras, pero parece que debemos buscar otras formas de entretenimiento", afirmó.

Además del desafío de encontrar conexiones a través de Tinder, los atletas también enfrentan el inconveniente de las camas de cartón, que fueron introducidas en Tokio 2020.

Diseñadas para ser sostenibles y para desalentar encuentros casuales, estas camas tienen una capacidad de hasta 200 kilos y están orientadas a reducir la huella de carbono en el planeta. Aunque su función principal es promover la sostenibilidad, podrían estar contribuyendo a la dificultad de establecer relaciones románticas dentro de la Villa Olímpica en París 2024.

aar