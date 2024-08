París 2024 | La insólita petición de Arisa Trew a sus padres, después de ganar el oro en skateboarding

La australiana Arisa Trew se coronó el martes como campeona olímpica en la disciplina de skateboarding de parque en los Juegos Olímpicos de París 2024. A la edad de 14 años y 86 días, Trew se convirtió en la medallista olímpica más joven de Australia, superando a Sandra Morgan, quien había establecido el récord en 1956 a los 14 años y 183 días al ganar oro en natación.

Durante una conferencia de prensa, la skater reveló una inusual petición que le hizo a sus padres, si ganaba la competencia. La atleta mencionó que había pedido un pato de mascota como premio.

Mis padres me prometieron que si ganaba la medalla de oro, me regalarían un pato de mascota. Son muy lindos, así puedo sacarlo a pasear y llevarlo al parque de patinaje Arisa Trew

La medallista explicó que su elección se debe a las complicaciones que existen en su actual estilo de vida como para tener un perro o un gato debido a que casi no se encuentra en casa por su crecimiento deportivo.

La australiana Arisa Trew se lleva la medalla de oro en park skateboarding Foto: Reuters

"Mis padres definitivamente no me dejarían tener un perro o un gato porque estamos viajando mucho en este momento, pero siento que un pato podría ser un poco más fácil y… no sé, sólo quiero un pato", dijo la competidora al sitio australiano Nine.com.au.

Además, la joven galardonada también mencionó que ya tiene en mente un nombre para su futura mascota: 'Goldie', aunque no se sabe si es en referencia al oro que ganó o al color del pato.

La patinadora comenzó en el skateboarding a los 8 años, buscando una actividad que pudiera practicar durante todo el año, a diferencia del surf, que es muy popular en Australia.

Arisa Trew manda un increíble mensaje luego de su oro

En los Juegos Olímpicos de París 2024, la australiana Arisa Trew logró la medalla de oro, mostrando un dominio excepcional en la emblemática Plaza de la Concordia. La atleta de 14 años obtuvo la mejor puntuación de la jornada con un 93,18 durante su tercer ejercicio, asegurando así su lugar en la cima del podio.

La japonesa Cocona Hiraki y la británica Sky Brown se llevaron la plata y el bronce, respectivamente, repitiendo sus medallas de Tokio 2020, donde el skateboarding hizo su debut olímpico. Hiraki obtuvo una puntuación de 92,63, mientras que Brown alcanzó 92,31.

En contraste, la brasileña Dora Varella se quedó a las puertas del podio, sin poder superar a las tres primeras competidoras, pero demostrando una increíble actuación en el evento.

Previo a su victoria, Trew compartió su filosofía sobre el skateboarding: "No quería tratar de ser como un niño, intentando encajar con ellos; pensé: 'Quiero ser yo misma, quiero que la gente sepa que soy una girly girl (muy femenina)'".

La joven patinadora ha sido reconocida con el premio Laureus Action World como deportista del año e inició su carrera en el surf en Australia. Sin embargo, el clima particular de su país natal la llevó a cambiar las olas por el asfalto, dando inicio a su carrera en el skateboarding.

