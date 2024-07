El clavadista mexicano Kevin Berlín dejó una de las imágenes más tristes de los Juegos Olímpicos París 2024, pues rompió en llanto luego de terminar en el cuarto lugar de la final de la plataforma sincronizada para hombres 10 metros.

Berlín y Randal Willars compitieron juntos desde la plataforma de 10 m y se quedaron muy cerca de meterse a la zona de medallas, pues su puntuación final fue de 418.65 unidades, a cuatro puntos de desbancar a Canadá, que finalmente fueron bronce.

La pareja canadiense terminó la competencia con 422.13 unidades y terminaron con el sueño de ser medallistas olímpicos de Randal Willars y Kevin Berlín, quien fue el más afectado y no pudo evitar romper en llanto cuando la final de clavados terminó.

¡IMÁGENES QUE TE PARTEN EL CORAZÓN! 💔😭



Kevin Berlín destrozado tras quedar en cuarto lugar en clavados plataforma 10 metros en #Paris22024 @GabyDeportes consoló al clavadista mexicano pic.twitter.com/S7ah0UWhLS — Claro Sports (@ClaroSports) July 29, 2024

COM felicita a los clavadistas por su cuarto lugar

Kevin Berlín y Randal Willars tuvieron una buena competencia y terminaron muy cerca del podio, por lo que el Comité Olímpico Mexicano felicitó a los clavadistas, quienes tan solo perdieron el bronce por 3.48 puntos.

"Kevin Berlín y Randal Willars nos llenaron de orgullo con su impresionante actuación en la plataforma de 10m sincronizada; quedaron cerca del podio con un emotivo 4to lugar y 418.65 puntos en los Juegos Olímpicos París 2024", dice el COM en redes. "Su coraje y destreza nos recuerdan la belleza del deporte y el espíritu inquebrantable de México. ¡Gracias por hacernos soñar y vibrar con cada salto!", termina.

La medalla de oro en la plataforma sincronizada para hombres 10 metros fue para China, que dominó la prueba pese a que Gran Bretaña, que se llevó la plata, los puso en aprietos con varios buenos clavados. La sorpresa fue Canadá que se colgó la presea de bronce.

Kevin Berlín y Randal Willars hablan tras la final

Tanto Kevin Berlín y Randal Willars compiten de nuevo en los Juegos Olímpicos París 2024, pero ahora en la rama individual, en donde buscarán sacarse la espinita de la modalidad por parejas, en donde es importante señalar que compiten las ocho mejores del mundo y es una final directa.

"Las cosas ya están hechas. Dimos lo mejor en cada clavado, luchamos hasta el final, el último clavado fue muy bueno, al final lamentablemente no nos alcanzó, tres puntos que no son nada, pero serán los próximos y todavía nos falta el individual", dijo Berlín.

"Yo me sentí tranquilo junto con Kevin, disfrute mucho la competencia, mis primeros Juegos Olímpicos, la verdad es que disfruté la competencia, se me puso la piel chinita con la gente de México que gritaba, al final en los clavados a este tipo de nivel se necesita mucha precisión desde los primeros que son los sencillos, como los de mayor grado de dificultad. Esos tres puntos que nos faltaron fueron los que se nos escaparon, nos queda el individual y con todo también", comentó Randal Willars.

"Casi yo no veía la pantalla, no es como que se podía ver mucho. Disfruté la competencia, paso a paso, clavado a clavado, intenté dar lo mejor, con el apoyo de la gente que estuvo se te erizaba la piel, me quedo otra vez con ese sabor de boca de otro cuarto lugar", indicó Berlín, quien en Tokio 2020 también se quedó cerca de ganar la medalla de bronce.

"Aprender de esta competencia, mi primera experiencia en Juegos Olímpicos, me sirvió para disfrutarla y saber lo que se siente competir en Juegos Olímpicos y cambiar el chip, aprovechar lo bueno y esto aquí no acaba, venía por dos medallas, pero toca buscar la otra", termina Willars, quien en París 2024 debuta en la justa de verano.

aar