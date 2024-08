"París 2024 llega en un momento de plenitud personal"

Nuria Diosdado encabeza la selección mexicana de natación artística que competirá en París 2024 en la que será la primera participación nacional por equipo en unos Juegos Olímpicos desde Atlanta 1996.

La nadadora originaria de Guadalajara, Jalisco, asistirá a su cuarta cita olímpica, la cual asegura que llega en un momento de plenitud tanto en el plano personal como en el deportivo, pues la incertidumbre fue parte de este ciclo olímpico debido a los problemas que tuvo la Conade con la Federación Mexicana de Natación.

. Gráfico: La Razón de México

“Para mí es un momento de plenitud, de cierre de un ciclo olímpico que inició de una manera inesperada para mí, yo no sabía si iba a legar a estos Juegos Olímpicos, entonces ha sido un ciclo que he disfrutado poco a poco con diferentes metas, con cada uno de los objetivos bien planteados y me hizo gozarlo mucho. Llega en un momento de plenitud personal y deportiva, y en un momento histórico, porque no solamente voy a ir en dueto, sino con el equipo, muy bien acompañada y sabiendo que somos nueve niñas que vamos a ir a pelear todo”, aseveró Nuria Diosdado en exclusiva con La Razón.

La deportista de 33 años de edad, quien en dueto competirá con la mexiquense Joana Jiménez, afirmó a nombre de sus ocho compañeras que toman con orgullo el reto de ser las primeras que en 27 años representan al país en la máxima competencia deportiva en equipo de natación artística, al tiempo que agradeció a todas las sirenas que han formado parte del equipo.

“Lo tomamos con mucho orgullo. Creo que aunque somos nueve a las que nos van a ver nadando, es todo un ejército de personas, equipo multidisciplinario, nadadoras que pasaron quizás meses o años en la selección nacional y que hicieron que cada uno de los resultados favoreciera a que nosotros hoy materialicemos el sueño de muchas”, ahondó Diosdado.

. Gráfico: La Razón de México

La deportista jalisciense reconoció que aunque conseguir una presea en París 2024 sería muy bueno, el principal objetivo del equipo es realizar grandes rutinas y tener un destacado desempeño.

“Más que un podio visualizamos grandes rutinas, un gran desempeño que cada una de las rutinas salga perfecta, al final nosotras no podemos enfocarnos en una medalla, eso es algo material, en lo que si nos podemos enfocar es en nuestro desempeño, entonces tratamos de visualizar que cada una de las rutinas salga perfecta”, indicó al respecto.

Como la principal referente del equipo, Nuria Diosdado reconoció que las nadadoras más jóvenes se acercan a ella y a Joana Jiménez para pedirles consejos. Ella les recomienda que disfruten estos Juegos Olímpicos como si fueran los únicos a los que asistirán.

Me siento muy orgullosa del equipo que somos, hemos sido muy tenaces en todos los objetivos que nos planteamos y creo que llega en un momento en el que la natación artística mexicana se merecía este gran logro y lo que falta por venir

Nuria Diosdado

Nadadora artística

“Nos preguntan mucho cómo se viven, qué hacer, cómo no ponerte nerviosa. La mayoría tiene muchas ganas de aprendernos a Joana y a mí, les contamos experiencias. Yo lo que siempre trato de decirles es ante todo disfruten, en el momento de los Juegos Olímpicos son tantos los estímulos que de repente uno puede perder el estar centrada, por momentos lo que quieres es que ya pasen, son tantos los nervios que quieres que se acaben y de repente ya pasaron y no te diste cuenta ni pudiste disfrutarlos, entonces yo les insisto mucho ‘no sabes cuántas oportunidades de éstas tengas, vívela como si fuera la única’”, insistió.

Finalmente, la sirena tapatía agradeció el apoyo de la afición e invitó a los niños y niñas interesados en practicar natación artística a hacerlo, pues es un deporte en el que el talento se construye día a día.

. Gráfico: La Razón de México

“Si algo le puedo decir a la gente es agradecerle por todo el apoyo que hemos recibido. A todos los niños y niñas que quieran practicar esta disciplina que ya es mixta, que aunque todavía no es tan accesible y no la encuentran en todas las albercas, es muy linda en la que parece que aunque necesites mucho talento puedes construirlo”, concluyó al respecto la nadadora artística.