París 2024 | Mexicana Andrea Palafox queda fuera de Juegos Olímpicos por inaudito error

Un error administrativo dejó fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 a la mexicana Andrea Palafox, quien compite en la disciplina de tiro deportivo.

Por medio de su cuenta de Instagram, la atleta tricolor dio a conocer que se enteró de que no asistirá al magno evento a causa de un error en la asignación de plaza para la competencia de tiro deportivo.

"Me acaban de avisar que no asistiré a París 2024 por un error que alguien cometió al asignar la cuota. Yo no pedí estar en esta situación. Es muy difícil entender cómo se puede tomar una decisión tan deliberada en una situación tan importante para un atleta", fue el mensaje que compartió Andrea Palafox en su cuenta de Instagram.

El golpe fue doblemente doloroso para la tiradora mexicana, quien apenas la semana pasada había sido confirmada como parte del equipo olímpico bajo el criterio de mejor ranking a nivel continental, de acuerdo con la Federación Internacional de Tiro Deportivo.

En ese momento, Andrea Palafox era la quinta plaza para México en tiro deportivo para París 2024. Se había unido a Alejandra Zavala (pistola 25 m) y Gabriela Rodríguez (skeet) en la rama femenil, y a Carlos Quezada (rifle tres posiciones) y Edson Ramírez (rifle de aire 10 m) en la rama varonil.

¿Quién irá a París 2024 en lugar de Andrea Palafox?

La plaza de Andrea Palafox fue reasignada a la también mexicana Goretti Zumaya, quien tenía un mejor ranking continental, pero había sido pasada por alto en la asignación de plazas. Con esta corrección, Andrea Palafox quedó fuera de los venideros Juegos Olímpicos.

María José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano, lamentó este hecho, a pesar de que hizo énfasis en que estos errores no fueron cometidos por el organismo ni la jefatura de misión.

"Nos llegó una carta por parte de la Federación Internacional con la disculpa y explicándonos los temas, lamentamos estos errores que no son por parte de la jefatura de misión o del COM, pero al final afectan a nuestra atleta, no había necesidad de lastimarla y emocionarla", subrayó Marijose Alcalá.

¿Quién es Andrea Palafox?

Andrea Palafox, quien nació en Guanajuato el 26 de enero de 1988, manifestó desde muy pequeña su gusto por el deporte, concretamente por el tiro deportivo.

La guanajuatense sobresalió en el XIV Campeonato de las Américas en Buenos Aires, Argentina, competencia en la que ganó el oro con su equipo de rifle también compuesto por Elizabeth Nieves y Goretti Zumaya.

Andrea Palafox representó a México en los pasados Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023, justa en la que la delegación nacional quedó en lo más alto del medallero con 353 medallas, 145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce.

