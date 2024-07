París 2024: Rafael Nadal pone en duda su participación en el torneo individual de tenis

El tenista español Rafael Nadal generó dudas en torneo a su participación en el torneo individual de tenis varonil de los Juegos Olímpicos de París 2024, al señalar que tiene dudas de debutar este domingo.

"No sé si jugaré mañana, tengo que hablar con el equipo", fue la inesperada respuesta del Matador cuando le preguntaron si jugaría en el cuadro principal. Su primer rival es el húngaro Márton Fucsovics.

Apenas momentos después de debutar con triunfo en el torneo de dobles junto con el murciano Carlos Alcaraz, Rafael Nadal señaló que tomará la decisión en conjunto con el equipo y la misma se basará en las posibilidades que tiene de subirse al podio, pues a la par compite en dobles.

"Tomaremos la decisión que creamos más adecuada como equipo para tener las máximas opciones de traer medallas a casa para el equipo español", ahondó el ganador de 22 títulos de Grand Slam.

Posteriormente, Nadal matizó que con esto no significa que no vaya a jugar el torneo individual de tenis varonil de París 2024, aunque sí dejó en claro que quiere analizarlo con el resto del equipo para tomar la decisión más conveniente.

"No siempre más es más, a veces más es menos. Con eso no estoy diciendo que no vaya a jugar, que lo sepáis. Es una reflexión que hago, intentaremos tomar la decisión que creamos más adecuada como equipo para darnos las mejores opciones", subrayó el mallorquín.

Novak Djokovic debuta con el pie derecho en París 2024

El tenista serbio Novak Djokovic empezó el torneo de tenis de los Juegos Olímpicos París 2024 con una cómoda victoria en sets corridos ante el australiano Matthew Ebden, quien ofreció poca resistencia.

Nole se impuso en dos sets por 6-0 y 6-1 en la primera ronda del torneo que se juega en arcilla y confirmó su nivel como el máximo cabeza de serie al ganar su partido en menos de una hora.

Djokovic, quien es el máximo ganador de Grand Slam, llegó a Francia con la misión de ganar el único cetro que le hace falta a su laureada carrera: la medalla de oro, pero el camino no será fácil, pues en segunda ronda podría medirse ante de sus clásicos rivales.

EVG