¿Qué partidos ver hoy 10 de noviembre del 2023?; Conoce toda la agenda deportiva

Este viernes 10 de noviembre continúa la actividad correspondiente a los cuartos de final de ida de la Liguilla Femenil, además de que se pone en marcha la última jornada de la fase regular de la Liga MX.

Desde la madrugada habrá eventos, pues inicia la Copa Mundial Sub 17 de futbol varonil en Indonesia con cuatro partidos, destacando los duelos España vs Canadá y Polonia vs Ecuador.

Foto: Tomada de X @Now_deportes

En Europa juegan los mexicano Memo Ochoa y Johan Vásquez en Italia. La Salernitana recibe a la Salernitana, mientras que el Genoa mide fuerzas ante el Hellas Verona, ambos duelos correspondientes a la Jornada 11 de la Serie A.

En la noche arranca la Fecha 17 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX con tres duelos, destacando la visita de Toluca a Mazatlán y el choque entre Tijuana y Pachuca.

También hay nueve partidos programados de la Copa de la NBA, sobresaliendo los cotejos Celtics vs Nets y Suns vs Lakers.

Eventos y transmisiones del 10 de noviembre

Sassuolo vs Salernitana (11:30 horas, ESPN)

Genoa vs Hellas Verona (13:45 horas, ESPN)

Athletic de Bilbao vs Celta de Vigo (14:00 horas, Sky Sports y Canal 5)

Tijuana vs Rayadas (18:06 horas, Fox Sports y Vix)

Celtics vs Nets (18:30 horas)

​Atlas vs Necaxa (19:00 horas, IZZI)

Mazatlán vs Toluca (19:00 horas, Azteca 7)

Pumas vs Tigres (20:00 horas, Vix)

Tijuana vs Pachuca (21:00 horas, Fox Sports)



Suns vs Lakers (21:00 horas, ESPN)

EVG