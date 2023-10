¿Qué partidos ver hoy 17 de octubre del 2023?; Conoce toda la agenda deportiva

La Selección Mexicana juega su segundo partido de la Fecha FIFA de octubre y su rival es la Alemania de Julian Nagelsmann. Este duelo amistoso sirve de preparación para los teutones, que son anfitriones de la siguiente Eurocopa.

Alemania, al ser sede de la Euro, no tiene que jugar la eliminatoria, pero no es el caso para las otras selecciones y uno de los partidos más esperados de la jornada es el Inglaterra vs Italia, con la selección azzurra en medio de la polémica por amaño de partidos.

Por si fuera poco sigue la acción de la postemporada de Grandes Ligas con el segundo juego de la Serie de Campeonato entre los Diamondbacks y los Phillies, que se llevaron el primer choque en una gran actuación de su ofensiva.

Horarios y transmisiones martes 17 de octubre



Amistoso México vs Alemania (18:00 horas)-Canal 5, 7 y TUDN.

Amistoso Estados Unidos vs Ghana (18:30 horas)

Inglaterra vs Italia-ELIMINATORIAS EUROCOPA 2024-(12:45 horas)

Ecuador vs Colombia-ELIMINATORIAS CONMEBOL-(17:30 horas)

Uruguay vs Brasil-ELIMINATORIAS CONMEBOL-(18:00 horas)

Perú vs Argentina-ELIMINATORIAS CONMEBOL-(20:00 horas)

Phillies vs Diamondbacks (18:07 horas)-ESPN-JUEGO 2 SERIE DE CAMPEONATO MLB

Celtics vs Knicks (17:30 horas)-PRETEMPORADA NBA

Bulls vs Raptors (18:00 horas)-PRETEMPORADA NBA

Thunder vs Bucks (18:00 horas)-PRETEMPORADA NBA

Clippers vs Nuggets (20:30 horas)-PRETEMPORADA NBA

Jugadores de la Selección Mexicana antes del duelo ante Ghana Foto: X de la Selección Mexicana

Con Messi en duda, Argentina enfrenta a Perú



El campeón mundial Argentina visita Lima con la gran incógnita sobre si el astro Lionel Messi jugará el martes ante un Perú desesperado por victorias y goles que no ha conseguido hasta el momento durante las eliminatorias al Mundial 2026.

El técnico argentino Lionel Scaloni mantiene el misterio sobre si Messi descansará o saldrá desde el primer minuto, o lo hará recién en la segunda parte, como ocurrió el jueves ante Paraguay, cuando la albiceleste ganó por 1-0 con un gol de Nicolás Otamendi apenas a cuatro minutos de iniciado el cotejo.

Antes de viajar a Lima el lunes, Messi entrenó con sus compañeros en el complejo deportivo que lleva su nombre en Ezeiza. Después Scaloni dijo en conferencia de prensa que le preguntará al astro sobre la cicatriz de una vieja lesión en el isquiotibial derecho que lo afecta.

Argentina llega a Lima con siete triunfos consecutivos después de ganar el Mundial de Qatar 2022, entre amistosos y partidos de eliminatorias. A su vez, en esta esta competencia, está invicto desde 2017 cuando Bolivia lo derrotó en La Paz por 2-0.

Lionel Messi celebra tras anotar un gol de tiro libre para Argentina ante Ecuador para la victoria 1-0 en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 Foto: AP

Los peruanos están en las antípodas. Bajo la dirección del técnico Juan Reynoso, sucesor del argentino Ricardo Gareca, no han ganado ninguno de los tres encuentros de las eliminatorias, tampoco han batido las redes rivales.

El equipo empató sin goles ante Paraguay y perdió después contra Brasil 1-0 y ante Chile 2-0. Gareca, quien logró que Perú clasifique al mundial de Rusia 2018 luego de 36 años de ausencia, había despertado las esperanzas de los peruanos que ahora miran con recelo los resultados.

El entrenador, exdefensa de la selección peruana de 53 años que vivió la etapa de sequía en la que Perú no asistió a mundiales— recordó que la blanquirroja ha pasado momentos duros. “Esto ya lo vivimos”, dijo para luego añadir que habrá momentos en que se revierta la situación y la selección peruana se reinvente.

Perú no ha mostrado un cambio generacional en sus filas y sus elementos más experimentados no juegan en las grandes ligas de Europa, con excepción de Gianluca Lapadula, del Cagliari del futbol italiano, quien no ha sido convocado porque viene recuperándose de una operación en el tobillo tras una lesión en julio.

