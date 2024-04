¿Qué pasó con Gronda, el poderoso luchador que se rompió la pierna?

Gronda, el luchador que hace varios años se rompió la pierna en tres partes después de dar una patada giratoria, está en el ojo del huracán luego de que en redes sociales fue acusado de no cumplir tratos con promotoras independientes.

La última de estas promotoras es Robles Promotions, que lo acusó de haber cancelado su presentación a días de la misma cuando ya le habían pagado el 99 por ciento.

La página de Facebook Lucha Mex también asegura que anteriormente Gronda quedó mal con tres promotoras de Veracruz, con lo que puso en alerta a los promotores que quieran contratar los servicios de La Gárgola.

En el 2021, Gronda aseguró que ganaba más dinero de manera independiente que con alguna empresa, luego de que en su momento formó parte del CMLL y de Lucha Libre AAA.

Gronda responde a las acusaciones en su contra

Tras enterarse de la polémica que se generó en torno a él en las redes sociales, Gronda respondió a las acusaciones de Robles Promotions por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, donde especificó que la empresa tardó dos meses en depositarle por un evento que originalmente debía celebrarse en abril.

"Qué tal ,aclarando la situación con "Robles Promotions", que me contactó desde el año pasado para la función del Juan de la Barrera, pero no le alcanzaba el dinero para pagar y no se pudo... En enero de este año se volvieron a comunicar para pedir fecha para abril. La fecha sólo se separa con anticipo, máximo 15 días de que la pidan, al pedirla la empresa no depositó sino hasta 2 meses después", comienza el mensaje de La Gárgola.

Gronda explicó que Robles Promotions quería pagarle la mitad de lo que pedía y que de no haber sido por los aficionados no se hubiera enterado de la controversia que se generó por las acusaciones en contra suya.

"Y para no hablar de cifras supongan que yo por esos carteles cobro 20 pesos y la gran empresa Robles me ruega a bajarle a la mitad todavía vendiéndome y sin pagarme bien... Yo tuve que negar el día de trabajo más de una vez y le preguntaba.... -"Sr si se hará o no ?, Contestaba que sí, que todo en orden, pero sin mandar los carteles, y si no es por los fans no me entero", profundizó el luchador de 44 años de edad.

Por último, el originario de Tijuana, Baja California, aseveró que si no permitió que Lucha Libre AAA y el CMLL lo explotaran en su momento, menos se dejaría de Robles Promotions.

EVG