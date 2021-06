Lucha Libre: ¿Te acuerdas de Gronda? Este es su impresionante cambio físico (VIDEO)

Uno de los íconos de la lucha libre hace unos años era sin lugar a dudas Gronda, quien después de sufrir una terrible lesión arriba del ring en un evento en vivo y se rompió su pierna en tres partes después de dar una patada giratoria.

La Gargola, como también se le conoce, regresó a los encordados, pero no fue lo mismo y actualmente se encuentra luchando de manera independiente.

Se puede recordar a Gronda como un luchador con unos músculos impresionantes y una voz ronca y fuerte; aunque actualmente conserva su musculatura no es como antes, ya que luce delgado y sin la misma agilidad que lo caracterizaba.

Otros males que aquejan a Gronda

Además de la terrible fractura que sufrió Gronda en 2002 que lo separó por varios años de los cuadriláteros, también se suman seis fracturas y una enfermedad en el páncreas.

"Lo que me mantuvo al borde de la muerte fue la pancreatitis, a finales del 2008, todo por comer chiles, las semillas se me fueron directamente al páncreas, se me regaron los ácidos gástricos y durante 15 días no sabían si viviría o no”, mencionó en una charla +Lucha.

Gronda participó en empresas como la AAA y el CMLL, pero asegura que actualmente gana más dinero de manera independiente que perteneciendo a alguna empresa.