Es un sueño estar en la cartelera del 81 aniversario de la Arena Coliseo: Skadi

Skadi, una de las actuales campeonas nacionales de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), está llena de emociones por su participación el próximo 6 de abril en el 81 aniversario de la Arena Coliseo, un evento en el que espera demostrar su calidad arriba del ring.

La Reina de los Lobos define como un sueño formar parte de la cartelera de este importante evento, pues lo ve como resultado de su trabajo y es una meta que se había fijado el año pasado.

“Sigo en el sueño, han sido muy buenas oportunidades, me siento muy contenta de estar en el aniversario, creo que todo lo que he hecho esta dando frutos y ahora me toca recogerlos y seguimos trabajando para seguir teniendo más oportunidades. Estar en esta cartelera para mi es importante, el año pasado lo vi en las butacas y dije ‘quiero estar el próximo año aquí y se está logrando’”, comentó al respecto Skadi en exclusiva con La Razón.

En el 81 aniversario de la Arena Coliseo, La Reina de los Lobos hará equipo con La Catalina, a quien considera una luchadora de gran gusto entre el público. Con ellas también estará Andrómeda para hacerle frente a Zeuxis, Stephanie Vaquer y Dark Silueta.

“Padrísimo, creo que Catalina es una luchadora que a la gente le gusta mucho. Yo con las personas con las que esté en la esquina siempre voy a dar lo mejor, también voy con Andrómeda, que es mi pareja con la que tengo los campeonatos y eso me hace sentir también muy segura y contenta, porque es importante tener buena química arriba y para funcionar mejor las tres. Creo que va a ser una gran lucha, independientemente de todo y vamos a seguir demostrando por qué estamos ahí”, aseveró Skadi.

Las próximas metas de Skadi y su relación con la afición

Skadi considera que el actual es el momento más importante de su carrera como luchadora, a pesar de lo cual tiene varias metas por cumplir y una de las principales es ir a Japón.

“Creo que siempre buscamos y queremos un poquito más. No sé si podría ser el mejor momento de mi carrera, yo creo que sí, tengo muchas metas y sueños más, pero sin duda esta parte de mi carrera es la más importante, es la que está abriendo el camino hacia donde quiero ir, hacia las metas que quiero más adelante. Desde que inicié en este deporte siempre fue ir a Japón, a diferentes lugares del mundo para poder enseñar un poco de lo que tengo, de cómo veo yo la lucha libre”, profundizó la hija de la también luchadora Marcela.

Skadi es una de las campeones nacionales de parejas del CMLL. Foto: Facebook de Skadi

La relación de Skadi con la afición no ha sido fácil en lo absoluto. Al margen de gustos, la gladiadora considera que el público debe mantener siempre respeto por los luchadores y no caer en comentarios agresivos.

“Ha sido muy complicada, no te voy a mentir. La verdad es un 50-50, no todos me quieren, no todos me odian, creo que es un balance como en la vida, hay gente a la que le gusta tu trabajo y otra a la que no y hay que respetar muchísimo. Lo que siempre he creído es que no importa que no te guste una luchadora, no por eso le tienes que tirar hate o aventar comentarios muy groseros, creo que cada quien tiene su público”, concluyó Skadi.

