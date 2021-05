Patricio O'Ward se corona en Indycar por primera vez en su carrera

El piloto mexicano Patricio O'Ward se coronó en el Indycar Series para conseguir su primer triunfo en la categoría en toda su trayectoria, en el Xpel 365.

El triunfo de O'Ward es el primero de un volante tricolor en esta categoría, desde el 3 de octubre de 2004 y lo hizo de la mejor manera tras dominar por el gran ritmo que marcó.

“Finalmente hombre, esta fue una muy larga carrera pero tuvimos mucho espacio en este McLaren número 5, todos en el equipo hicimos un gran trabajo y necesitábamos rebotar de la semana pasada y lo logramos. Honestamente no (lo imaginaba), pero lo tomo, es Texas, he estado aquí por tantos años, hay muchos mexicanos en tribunas y qué puedo decir, finalmente. Esto es exactamente a lo que me refería, mi cumpleaños es en cuatro días o algo así”, aseguró al finalizar el torneo.

El último mexicano que logró un triunfo en el Indycar fue Adrián Fernández el 3 de octubre de 2004 en Fontana, México, por lo que ya se rompió una sequía de casi 17 años.

¿Cómo le ha ido a los debutantes en el Indycar Texas?

Cuatro pilotos debutantes se han coronado en la carrera de Texas de esta categoría del deporte motor: Billy Boat, en 1998, Mark Dismore, en 1999 y en 2002 con Jeff Ward.

Pato O'Ward es considerado como el futuro del automovilismo mexicano, pues se espera que pronto pueda dar el salto a la F1, la máxima categoría del deporte motor.

