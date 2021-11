Arranca la F1esta; Checo corrige tras choque y mejora

Las primeras prácticas de Sergio Checo Pérez en el Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR), de cara al Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1), no fueron lo que esperaba, pues al inicio del primer ensayo del día chocó contra un mural y tuvo que abandonar por algunos momentos la pista.

Dicho incidente derivó en que se rompiera el alerón trasero del Red Bull del jalisciense, quien a causa de ello volvió de inmediato al garage para que los ingenieros lo repararan lo más pronto posible.

“Fue un día complicado, pero hay tiempo de mejorar muchas cosas. Tal vez no iniciamos como queríamos, pero sabemos que es el principio y estamos seguros que para la Práctica 3 y la calificación se nos dará el resultado”, dijo el tapatío, al término del segundo ensayo.

El mexicano se perdió alrededor de 15 o 20 minutos; no pudo probar su carro a lo máximo y se tuvo que esperar a la segunda práctica del día para acelerar como a él le gusta su Red Bull.

En la primera sesión, el mexicano tuvo su vuelta más rápida, marcando un cronómetro de 1 minuto 18 segundos y 6 centésimas; por debajo de Valtteri Bottas (1:18.3), Lewis Hamilton (1:18.4) y Max Verstappen (1:18.4) .

Gráfico

A lo largo de la Práctica 1, Max Verstappen, con su Red Bull, y Lewis Hamilton, con su Mercedes, dieron cátedra en el AHR y la afición mexicano no dejó de corear sus nombres cada vez que los veían pasar, pues hay que recordar que este circuito le ha dado grandes alegrías a ambos pilotos.

Checo regresó a la pista 22 minutos antes de que terminaran las primeras prácticas y comenzó a escalar posiciones, pues tras su percance cayó hasta el sitio 13, pero logró finalizar entre los primeros cinco.

Para la segunda práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1, en el asfaltos del Hermanos Rodríguez, el piloto neerlandés Verstappen fue amo y señor, dejando atrás a Hamilton, Bottas y a su coequipero, Sergio Pérez.

En ritmo de carrera, Verstappen mostró una vez más su superioridad sobre los demás pilotos de la F1 y quedó casi un segundo mejor que el resto. Versatappen acabó con tiempo de 1 minuto 17 segundos y 3 cetésimas; seguido por Bottas (1:17.7), Hamilton (1:17.8) y Checo (1:17.8).

Checo Pérez, en su monoplaza de Red Bull, ayer, en el Hermanos Rodríguez. Foto: Mexsport

Después de dos años de la última vez que corrió en México, Pérez Mendoza aseguró que el aliento del público es un aliciente para que rinda al máximo.

“Estoy muy contento de que la afición mexicana me esté apoyando. Se escucha perfecto lo que gritan y eso me motiva para dar lo mejor”, aseveró.

PROTESTAS. Por otra parte, alrededor de 15 mil aficionados que asistieron al Autódromo Hermano Rodríguez no pudieron ingresar a sus asientos para observar las prácticas del Gran Premio de México de Fórmula 1, debido a que las gradas no se acabaron de construir.

A lo largo del día, el público que compró sus boletos para la Grada 2A del Hermanos Rodríguez tuvo que observar las Prácticas 1 y 2 desde un televisor que se colocó en la explanada.

Las autoridades explicaron que si la gente seguía metiéndose no se iban a acabar de construir la gradas, pues era muy riesgoso y se podría desplomar, por lo que les solicitaba que no ingresaran más para que mañana ya se puedan colocar en sus lugares, pero si no hacían caso quedaría hasta el domingo, el día de la carrera.

Hoy se llevan a cabo las Prácticas 3 y la clasificación para la carrera de mañana, en la que Pérez Mendoza buscará subirse al podio por primera vez en suelo nacional.