Piojo y el América se ven 11 meses después

Miguel Herrera regresa al Estadio Azteca después de casi 11 meses de no pisar dicho césped, pues su último partido como timonel del América en la Liga MX fue precisamente el 28 de noviembre de 2020, en la Liguilla del torneo Apertura de dicho año, en el que fue eliminado por Chivas en los cuartos de final. Ese encuentro marcó lo que eventualmente sería la destitución del Piojo Herrera del cuadro azulcrema.

Este sábado regresa Miguel Herrera con otro equipo y la firme idea de sacar las tres unidades del Coloso de Santa Úrsula, pues los Tigres, su actual club, son terceros de la general con 22 unidades y pelean el boleto directo a la Liguilla con Atlas (23), Toluca(22), Monterrey (20) y Cruz Azul (19).

El América es líder general con 31 puntos y un triunfo en contra de los de la Universidad Autónoma de Nuevo León les daría el pase directo a la Fiesta Grande y amarrarían el primer lugar con una serie de combinaciones.

Uno de los datos curiosos que arroja el regreso de Herrera al Azteca es que precisamente ante Tigres en temporada regular fue el último partido que el Piojo dirigió defendiendo los colores del América; en aquel 1 de noviembre de 2020, Sebastián Córdova con un doblete y Emmanuel Aguilera le dieron el triunfo a los azulcremas, André- Pierre Gignac descontó por los norteños.

“Creo que sí va a ser especial porque después de convertirme en el técnico más exitoso de la institución (América), pues obviamente va a ser especial. Con Xolos fue una circunstancia diferente, pero con Tigres se ha hecho una gran rivalidad, entonces obvio será diferente, pero con la idea de que podamos darle atracción a las aficiones. Yo siempre estaré agradecidísimo con la afición de América. Me hicieron crecer muchísimo. Como ellos quieran recibirme, el cariño y agradecimiento siempre lo tendré en mi corazón porque no puedo olvidarlo. Ahora me debo a otra afición que también es extraordinaria y aplauden al equipo y están convencidos de que lo que estoy haciendo está bien y con esta idea quiero que el equipo gane”, declaró Miguel Herrera al portal Marca.

Otro de los duelos atractivos del fin de semana será en el que el Cruz Azul visite el Estadio Akron para visitar a las Chivas. Aunque en el último mes La Máquina sólo ha podido vencer al peor equipo del torneo, su entrenador, el peruano Juan Reynoso, se ilusiona de cara al duelo con Chivas por la Fecha 15.

El campeón reinante ha vivido un torneo de altibajos. En sus recientes cuatro partidos su único triunfo fue ante Tijuana y viene de empatar contra Atlas y Tigres, que son segundo y tercero de la tabla.

“Todos los jugadores están cerca de su real dimensión y eso nos ilusiona, la parte importante del torneo es la que viene y nos ilusionamos porque la curva de rendimiento es hacia arriba. Me voy a dormir tranquilo porque cada vez nos acercamos más al equipo que fue campeón”, comentó el timonel sudamericano.

A diferencia del torneo anterior, cuando los celestes terminaron como punteros, ahora su irregularidad los tiene con 19 puntos, ubicados en el sexto peldaño, pero los recientes tropiezos de tres de los cuatro primeros lugares los tienen con posibilidades de meterse a la Liguilla de forma directa.

Para lograr eso deberán vencer a unas Chivas que el fin de semana pasado lograron su primer triunfo con el nuevo entrenador Marcelo Michel Leaño y que a media semana rescató un punto en casa de Tijuana en el Estadio Caliente.

El Guadalajara tiene 18 puntos y ocupa el octavo puesto de la clasificación, pero no puede perder el paso porque trae de escolta a otros cuatro equipos a los cuales no les saca más de dos puntos de ventaja.

El Cruz Azul ha derrotado a las Chivas en los últimos cuatro partidos disputados en Guadalajara, una sede donde La Máquina no pierde desde el 29 de octubre del Apertura 2016.