El Piojo ya entrena con Tigres; Moreno, refuerzo de Rayados

El técnico Miguel Herrera ya dirigió su primer entrenamiento en los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de cara al Apertura 2021 de la Liga MX y al terminar brindó una conferencia de prensa.

Ahí, el Piojo dio a conocer que el equipo no se cierra a la contratación de un jugador más para reforzarse para el próximo torneo.

“Si al final de cuentas encuentras en último momento a un jugador que te hace falta y llega, bienvenido, no puedes agarrarte tú antes de que te den herramientas, entonces, trataremos de tenerlo lo antes posible, si se pudiera antes de la pretemporada, o sobre ella, sobre la parte física, sería buenísimo”, dijo en conferencia de prensa.

Además, aseguró que ningún jugador del equipo tiene su lugar asegurado y fiel a su estilo, jugarán los que mejor anden en los entrenamientos previos a sus partidos de la Liga MX o cualquier competición que dispute el equipo regiomontano.

“La competencia ya está entre los 24, 25 o 26 jugadores que quiero tener en mi equipo. A mí no me importa de dónde son o cómo se llaman. Quiero tener a los once mejores en mi perspectiva de entrenamiento, cómo los veo en la semana y en el partido. Saltarán los once mejores y si hay uno que no cumple eso, buscaré al que esté mejor”, agregó.

Por otra parte, por medio de un comunicado el conjunto del Monterrey dio a conocer que el defensa central y seleccionado nacional, Héctor Moreno, regresaba a jugar a la Liga MX para defender sus colores.

“Héctor Moreno, defensa central tres veces mundialista y con amplia experiencia en el futbol europeo, es a partir de este lunes un nuevo integrante de los Rayados de Monterrey”, se puede leer en el boletín.

El futbolista sinaloense de 33 años de edad posee experiencia en siete equipos de cinco países en tres continentes.

Héctor Moreno ha participado como seleccionado nacional en 3 Copas del Mundo, 2 Copas Oro, 1 Copa Concacaf, 2 Copas Confederaciones, 1 Copa América, 1 Mundial Sub 17 y 1 Mundial Sub 20.

El nuevo refuerzo rayado ha sido dos veces campeón de la Eredivisie de Holanda y ha jugado en Italia, España y Catar y llega procedente del futbol de Qatar.